快訊

想外派美國嗎？台積電21廠技術員職缺開出3條件

一周內逾46萬人搶買防疫險 理賠增加超過10%

二審判賠金額減至16億餘元 RCA二軍：繼續上訴

中央社 / 台北21日電

台灣美國無線電公司（RCA）第2波工傷求償案，高院今天改判RCA等4家公司賠償共16億6740萬元。RCA員工關懷協會不滿金額較一審的23億300萬元大為減少，將提起上訴。

RCA員工第2波求償案（俗稱RCA二軍），一審台北地方法院判RCA等4公司賠償1115人共23億300萬元，寫下工傷案判賠金額最高紀錄；案經上訴，台灣高等法院今天改判RCA等4家公司賠償1112人，共新台幣16億6740萬元。可上訴。

律師團代表律師林永頌聽判後在高院外表示，台灣RCA被揭發污染事件後移轉財產，這樣的行徑難道不可惡，降低賠償金額不合理，將繼續上訴；律師薛煒育也質疑賠償金大幅降低，難道是勞工受損還不夠嚴重，希望司法能夠重視勞工受害之深、之重。

RCA員工關懷協會、工作傷害受害人協會則發出新聞稿表示，二軍二審判決一出，現場關懷協會成員、義務律師團、工傷協會、專家顧問都不能接受，決定提出上訴。

新聞稿表示，高院認為RCA等公司應賠償二軍C組，且明確指出受僱30日以下的勞工及未罹患法院認定疾病的勞工，身體有不受不法侵害的身體自主權，是本次判決中值得肯定的部分。

全案源於，台灣RCA於民國59年在台設廠生產家電，81年關廠停產，後來被發現長年使用有機溶劑三氯乙烯等，嚴重污染土地與地下水，導致不少員工罹癌。

被害員工透過社團法人桃園縣原台灣美國無線公司員工關懷協會先後提起2波求償，第1波求償（俗稱RCA一軍）部分，已有286人獲判賠5億餘元確定，另有222人部分發回高院更審中。

第2波求償案部分，一審台北地方法院判決RCA、GE、Technicolor、Thomson等4家公司應賠償1115人共23億300萬元；兩造均上訴，二審由高院審理，今天宣判。

RCA 律師 美國

延伸閱讀

涉誹謗立委陳明文 黃越宏遭判拘役30天確定

男公園脫罩飲酒還罵警遭判3月 上訴遭駁

RCA獲賠金額大減 律師：法官為何不體恤被害人痛苦？

諷正妹學霸律師「北港香爐」 高職主任被認性騷判賠

相關新聞

劇組拍攝意外頻傳 文化部推新規範能保障藝文工作者嗎？

今（2022）年3月11日，某劇組發生野外拍攝意外，讓影視工作者的工作條件、職安問題再度浮上檯面。對此，文化部在同月21日即推出《文化藝術事業應遵守勞動法規指引》以及《文化藝術工作者承攬暨委任契約之指導原則》（以下分別簡稱「原則」或「指引」），期待全面落實文化藝術工作者的權益與安全。

跑去趙少康臉書留言要炸總統府 男遭判刑3月

一名梁姓男子去年以臉書暱稱「梁武帝」名義，在趙少康的臉書社團留言板，公開留言「先炸了現在的總統府、前日本總督府、用炸的會...

刑警涉貪勒索 辯護人質疑檢察官人身攻擊 檢：歡迎提告

淡水警分局刑警蔡至恩和胞兄蔡至儒，涉嫌涉貪索討60萬案件處理費，遭羈押將滿9個月，士林地方法院密集審理，原定今辯論終結，...

法務部次長蔡碧仲：恐龍判決不叫自由心證 不要濫用

法務部次長蔡碧仲今天答覆立委質詢時表示，司法官不要濫用自由心證，判決被稱為「恐龍判決」，那不叫自由心證，司法官認事用法要...

涉誹謗立委陳明文 黃越宏遭判拘役30天確定

媒體人黃越宏發文指摘立委陳明文以立委影響力，完成國營事業特定員工的工作地點調整，試圖影響訴訟案件。高院今天依散布文字誹謗...

衛生所主任沒看診幫開藥 台中多名警員也捲入偽造文書

時任台中市北區衛生所祁姓主任和台中第一分局警員的王姓先生，私下接受警察同事、殯葬業者及眷屬請託，拿他們健保卡未實際看診就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。