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刑警涉貪勒索 辯護人質疑檢察官人身攻擊 檢：歡迎提告

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

淡水警分局刑警蔡至恩和胞兄蔡至儒，涉嫌涉貪索討60萬案件處理費，遭羈押將滿9個月，士林地方法院密集審理，原定今辯論終結，但蔡至恩辯護人今凌晨遞送刑事緊急陳報狀，認為不宜今日辯結；檢察官則稱，早已說明函文要旨「辯護人自以為是干擾訴訟程序」辯護人當庭氣憤說，這是人身攻擊，沒看過這種公訴檢察官，並稱檢方公然侮辱，檢方也砲火猛烈說「歡迎提告」。

蔡姓兄弟涉嫌去年5月私下約性騷擾案件被告許姓男子在超商外見面，勒索60萬處理費，當下收下10萬元，全程遭許男持手機錄音爆料。檢方依貪汙治罪條例「藉勢、藉端勒索財物」等罪嫌起訴。

士林地院審理交互詰問3名警察，及許男夫婦2人，原訂今天辯論終結，但情況不如預期。蔡至恩的辯護人今凌晨遞送行事緊急陳報狀，稱不宜今日辯結。陳報狀指出，辯護人在4月11日才拿到部分卷證，14日拿到第一次開庭的電子檔案，19日緊急接到法院電話，有新北市警察局、淡水分局函文卷證，20日她緊急影印卷證，到看守所律見時，因新冠肺炎疫情嚴峻，只能透過電話，被告沒看到卷證內容，難以有效討論、保障訴訟防禦權。

公訴檢察官則稱，上次開庭時對函文資料，都告知要旨，蔡至恩是否有參加性侵害受理案件訓練課程，警方受理性侵害案件作業流程等，無礙於今天辯論中結，辯護人是無故延滯訴訟。

審判長諭知參酌檢辯雙方意見，諭知今年5月5日上午10點30分續行審理程序。另對於被告2人4月23日羈押屆滿，是否繼續延長羈押禁見？蔡至恩表示，會配合法院審理，讀了多次羈押理由書，希望能以其他方式替代羈押。

蔡至恩辯護人稱，起訴法條是最輕本刑十年以上之罪，全案已交互詰問證人、被告，以無串證滅證可能，蔡至恩為警職無逃亡之虞「可以放人了，9個月夠了」。

法院密集審理中，須考慮被告在押禁見，庭期緊湊、時間侷促，加上國內疫情嚴重，已押了快9個月，目前看守所律見透過電話討論等，這對於訴訟防禦差很多，辯護人一直認為，被告有某些刑事的確有錯，鼓勵他做錯事就認錯，第一次在審理程序懇切請求停止羈押，給予限制住居或具保代替羈押，否則在密集審理中，不認為被告能有效防禦自己的訴訟權利。

蔡至儒表示，這9個月來不知道自己被關是什麼意思，當初臨時被抓，學業、工作、小孩、債務等重擔，都落到媽媽身上，不想當個「敗家子」、「希望審判長給我一個回家的機會」，蔡至儒的辯護人稱，希望能以限制住居代替羈押，每周到派出所報到證明不會逃亡。

公訴檢方則稱，2人涉犯貪汙藉勢、藉端勒索財物重罪，迄今否認犯行，符合羈押要件，話鋒一轉，檢方稱，辯護人自以為是的干擾訴訟程序，阻擾受命法官勘驗錄音檔案，聲請法官迴避等，最後遭駁回，被告羈押不能歸咎於法官、檢察官。

這時辯護人提出異議，檢察官這是人身攻擊，執業近30年來，從沒有看過這種檢察官，質疑檢察官當庭公然侮辱！公訴檢察官則拿起麥克風大聲說「歡迎提告！」辯護人氣憤說等一下就去按鈴申告，要求這些話都要記名筆錄。審判長在檢辯雙方隔空叫囂時，也大聲的諭知，全案5月5日上午10點30分續行審理程序，被告２人還押，結束鬧劇。

由於法庭內檢辯互嗆聲音大，吸引法警關注，門外的民眾也關注議論，庭後，記者詢問辯護人是否立刻到地檢署按鈴，辯護人則回答距離5月5日僅2周時間，必須先已被告利益為重。她在庭外也說明為何日前會聲請法官迴避，當初她先質疑準備程序要勘驗的錄音檔案，是否是原始檔或是複製檔案，法官不能執意要勘驗不明檔案，因而為了阻止勘驗錄音檔案，才會出招，以「法官是被害人」聲請法官迴避。

刑警蔡至恩涉貪遭羈押。圖／本報資料照片
刑警蔡至恩涉貪遭羈押。圖／本報資料照片
刑警蔡至恩（前排左一）涉貪遭羈押台北看守所，至士院出庭。圖／本報資料照片
刑警蔡至恩（前排左一）涉貪遭羈押台北看守所，至士院出庭。圖／本報資料照片

檢察官 警察

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