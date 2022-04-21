衛生所主任沒看診幫開藥 台中多名警員也捲入偽造文書

時任台中市北區衛生所祁姓主任和台中第一分局警員的王姓先生，私下接受警察同事、殯葬業者及眷屬請託，拿他們健保卡未實際看診就開處方給藥，一度被懷疑涉嫌貪汙詐領公款；檢方查出祁、王偽造文書部分明確起訴2人，但發現祁、王沒從中獲利，無不法所得，貪汙部分不另為不起訴。

檢調查，祁女身為醫師兼主任，因北區衛生所和衛福部健保署有簽訂「全民健康保險特約醫事服務機構合約」，應以服務實際病患看診，視病徵製作醫療紀錄才能向健保署申領醫藥給付，患者未親自就診不得治療開立處方箋。

檢調發現，祁、王無視規定接受大量病患請託，當中還包括台中市數個分局警員及眷屬、台中殯儀館員工、殯葬業者及眷屬等31人，由祁、王取得他們健保卡、掛號費，沒有實際看診僅憑對方口述症狀就幫掛號、開立處方箋代為領藥。

檢調清查，這批患者當中，各自交付健保卡沒實際去看病，時間從2015年起至2021年6月間，次數各自介於1至8次不等，最多有人拿了16次藥，全案經台中市調查處查獲依貪汙、偽造文書等罪嫌移送台中地檢偵辦。

檢方訊時，祁女、王男及31名病患就偽造文書部分均坦承不諱，有相關病歷資料、處方箋及醫療明細收據佐證，檢方認為祁等數次行為應為接續犯，論以一罪，依偽造文書罪嫌起訴祁、王，另30名患者緩起訴，其中1名楊姓男子不同意緩起訴，也被依偽造文書起訴。

因台中市調處當時認為祁、王有詐領健保署醫療費，涉嫌貪汙治罪第5條，利用職務上詐取財物罪嫌；祁、王均否認，祁辯稱衛生所每月有8診基本數量要求，門診收入雖有獎金但她不想領也不敢領，自己都領「不開業獎金」。

祁也說，她提供不到診卻開處方服務對她沒好處，增加工作量還自掏腰包，只是要服務民眾，衝高門診量也是對衛生所團隊有好處，不會刪減編制、維持疫苗供應量；王也說，常幫墊付掛號費，老婆沒有業績問題，也沒從中獲利。