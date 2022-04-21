聽新聞
test
0:00 / 0:00
涉誹謗立委陳明文 黃越宏遭判拘役30天確定
媒體人黃越宏發文指摘立委陳明文以立委影響力，完成國營事業特定員工的工作地點調整，試圖影響訴訟案件。高院今天依散布文字誹謗罪判黃拘役30天，得易科罰金。不得上訴。
全案緣於，黃越宏民國106年9月20日及21日分別在法治時報網站及電視政論節目指摘「外傳，陳明文有一個洩密案，現在在二審，9月26日要宣判，負責的庭長叫陳珍如......陳明文利用『英系』以及『立委』的影響力，將陳珍如的老公，從中油公司的高雄廠調回『嘉義』，讓兩夫妻不用再分隔兩地。」
黃越宏另在106年9月26日於法治時報網站刊出，「結果，非常巧合的是，陳珍如開始承辦陳明文案件之後，她老公的調動與升遷都開始順利了起來。」
陳明文後來向台北地院提起自訴誹謗，北院認定黃越宏以不實言論，貶損陳明文的聲譽及社會人格地位，依散布文字誹謗罪，判黃越宏拘役50天，得易科罰金。
案經陳明文、黃越宏提起上訴，二審由台灣高等法院審理。二審認為，黃越宏106年9月20日發表文章所指的工作地點調動並無此事，僅空泛地以「外傳」作為消息來源，難以認定有合理查證，此部分犯散布文字誹謗罪，改判拘役30天，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。
二審認為，黃越宏在106年9月21日、9月26日分別在不同媒體發表的言論，並未敘述足以貶損陳明文名譽與社會評價的言行事實，此部分不成立誹謗罪。全案不得上訴而確定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言