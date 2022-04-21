涉誹謗立委陳明文 黃越宏遭判拘役30天確定

立委陳明文。圖／聯合報資料照片

媒體人黃越宏發文指摘立委陳明文以立委影響力，完成國營事業特定員工的工作地點調整，試圖影響訴訟案件。高院今天依散布文字誹謗罪判黃拘役30天，得易科罰金。不得上訴。

全案緣於，黃越宏民國106年9月20日及21日分別在法治時報網站及電視政論節目指摘「外傳，陳明文有一個洩密案，現在在二審，9月26日要宣判，負責的庭長叫陳珍如......陳明文利用『英系』以及『立委』的影響力，將陳珍如的老公，從中油公司的高雄廠調回『嘉義』，讓兩夫妻不用再分隔兩地。」

黃越宏另在106年9月26日於法治時報網站刊出，「結果，非常巧合的是，陳珍如開始承辦陳明文案件之後，她老公的調動與升遷都開始順利了起來。」

陳明文後來向台北地院提起自訴誹謗，北院認定黃越宏以不實言論，貶損陳明文的聲譽及社會人格地位，依散布文字誹謗罪，判黃越宏拘役50天，得易科罰金。

案經陳明文、黃越宏提起上訴，二審由台灣高等法院審理。二審認為，黃越宏106年9月20日發表文章所指的工作地點調動並無此事，僅空泛地以「外傳」作為消息來源，難以認定有合理查證，此部分犯散布文字誹謗罪，改判拘役30天，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。

二審認為，黃越宏在106年9月21日、9月26日分別在不同媒體發表的言論，並未敘述足以貶損陳明文名譽與社會評價的言行事實，此部分不成立誹謗罪。全案不得上訴而確定。