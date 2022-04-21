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男公園脫罩飲酒還罵警遭判3月 上訴遭駁

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣何姓男子去年疫情三級警戒期間，在員林公園脫下口罩飲酒，員警上前勸導，不要群聚，不要脫口罩，他卻用三字經罵員警，還揮拳打員警，彰化地方法院依妨害公務罪將他判刑3月，如易科罰金需罰9萬元，他不服上訴，法院仍駁回上訴。

判決書指出，何男去年7月某日下午4點多在彰化縣員林市員林公飲酒，二名員警上前勸導，要他不要群聚脫口罩飲酒，請他立即收酒瓶離開公園，何男竟對員警罵三字經，還揮拳打向員警臉部，被員警移送法辦。

由於何男有毒品、公共危險等前科，法官依累犯加重其刑，並認為何男對於代表國家執法的公務員以穢語侮辱，顯見其法治觀念偏差，藐視國家公務員公權力之正當行使，復對員警施以強暴方式，妨害公務執行，蔑視國家公權力及執法人員人身安全，危害非輕，不過他犯後坦承犯行，因此依妨害公務罪將他判刑3月。

不過何男認為判刑太重，又提上訴，何男辯稱他是酒後控制力薄弱，才對員警出言不遜，並非他本意；又其因左腳截肢，領有身心障礙證明，謀生不易，且尚有80歲高齡母親須扶養，最近母親還因腦出血身體不佳，希望酌減其刑。

不過法官認為，去年5、6月間甫經歷新冠疫情高峰期，染疫及罹病死亡人數眾多，雖案發時疫情已稍獲控制而逐漸趨緩，但仍處於三級警戒，且多數國人尚未接受疫苗接種，政府嚴禁公園群聚飲食行為，何男卻公然於公園內群聚飲酒，違反三級警戒防疫規範，又不聽勸阻，未戴口罩辱罵員警，甚至對員警右臉揮拳，犯罪情節非微，實不宜輕恕，因此維持原判，駁回何男之訴。

員林公園在去年疫情三級警戒期間，拉起封鎖線，嚴禁民眾群聚，但何姓男子卻在公園脫下口罩飲酒，還不聽員警勸導，用三字經罵員警，揮拳打員警，法院將他判刑3月。圖／資料照
員林公園在去年疫情三級警戒期間，拉起封鎖線，嚴禁民眾群聚，但何姓男子卻在公園脫下口罩飲酒，還不聽員警勸導，用三字經罵員警，揮拳打員警，法院將他判刑3月。圖／資料照

口罩 妨害公務

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