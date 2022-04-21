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RCA獲賠金額大減 律師：法官為何不體恤被害人痛苦？

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

美國無線電公司（RCA）52年前來台設廠，把有毒溶劑埋廠區，汙染地下水及土壤，員工長期處在毒害環境罹病或死亡，最高法院已判一軍286人獲賠5億7千多萬元確定，而二軍有1120名受害者或家屬求償73億餘元，一審判RCA等4家公司應賠償1115人23億300萬元。案經上訴，台灣高等法院今改判賠償金降為16億6740萬元，金額大減。

RCA員工關懷協會理事長杜津珠表示，二審判決結果令人非常遺憾，他們在民國6、70年代為台灣經濟奇蹟努力工作，多年後卻換來一身病痛，男性員工罹患肝癌、肺癌，女性員工多流產、死胎等生殖危害，甚至DNA受到損害，影響下一代子孫的健康，至今想起來仍心痛。

她說，不少會員如今因生病無法站出來，也有很多人來不及看到判決就身亡，遺憾高院沒有如一審判決23億餘元，一定會上訴，希望最高法院還他們公道。

受害劉姓員工指出，她患有心臟及乳房疾病，但因為不是癌症，而被歸類到C組，她認為司法判決不公，踐踏勞工人格及尊嚴，更有辱我國法官自己的判決，二審金額不足以作為RCA受害者身體、健康、生命權被侵害應有的賠償金，身心健康及生命是無價的，受害者會永不妥協、奮戰到底，爭取應有的合理權益，要求維持原判。

律師林永頌表示，受害會員請求的是精神慰撫金，主要看加害人可惡的程度、受害者痛苦程度、雙方資力財產，RCA母公司湯姆森、GE財力雄厚不在話下，且RCA因美國當時環保法令提升，而跑到台灣來設廠，明知有機溶劑有害，卻為省錢沒有設置有效的回收機制，讓有機溶劑汙染地下水、土壤和空氣。

他說，RCA清楚地知道有機溶劑會危害人體，白領階級的外籍員工是呼吸獨立冷氣機製造的空氣，而非工廠的空調，喝的是蒸餾水而非地下水，母公司併購時調查也得知汙染狀況，卻沒有解決，最後默默地資遣員工、賣掉土地，關門走人，事後還把近1億美元的資產移到國外去，「這樣的公司不可惡，哪個被告可惡？」

林永頌認為，依照美國類似判決，金額都是台灣的百倍以上，如果在美國，本案恐判賠16億美金都不夠，但二審判決卻酌減賠償金，「法官到底在想什麼」，台灣為什麼要站在加害人的立場，卻不加體恤被害人的痛苦？

RCA二軍受害者獲賠金額大減，關懷協會會員集結認為司法判決倒退。記者林孟潔／攝影
RCA二軍受害者獲賠金額大減，關懷協會會員集結認為司法判決倒退。記者林孟潔／攝影
RCA二軍受害者獲賠金額大減，關懷協會會員集結認為司法判決倒退。記者林孟潔／攝影
RCA二軍受害者獲賠金額大減，關懷協會會員集結認為司法判決倒退。記者林孟潔／攝影

RCA 美國 地下水

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