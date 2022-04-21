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諷正妹學霸律師「北港香爐」 高職主任被認性騷判賠

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

擁有台灣、美國律師執照的張怡，2020年與時代力量結盟，參選屏東縣二選區立委，但一名自稱是某立委服務處主管、高雄國立高工黃姓主任，卻在臉書社團留言嘲諷張「北港香爐眾人插」，張怡不滿提告求償10萬，高雄地院鳳山簡易庭審理後，認為黃男言論侵害張怡人格尊嚴，判他要賠3萬元。

張怡外型亮眼，又有高學歷，長期關注家鄉恆春的社會議題與環境問題，2018年參選恆春鎮長，雖然落敗，但以政治素人之姿參選，就拿到3014票，表現不俗。

2020年張怡與時代力量結盟，以無黨籍參選屏東縣第二選區立委，黃姓主任卻用假帳號，在「恒春縣臨時政府∥恆春半島公共論壇」臉書社團留言，稱張怡是「北港香爐眾人插 」，張怡感覺受辱，對黃男任職的學校、高雄市社會局提出性騷擾申訴，經調查後，被校方、社會局認定黃男留言構成性騷。

張怡收到結果後，再提民事訴訟，向黃男求償10萬元，高雄地院鳳山簡易庭審理時，黃男辯稱他只是附和網友留言，他也不認識社團其他人，並沒有騷擾張怡的意思，事後他也向張怡承諾退出社團，對她感到很抱歉。

但法官認為，「北港香爐眾人插」在台語俗諺中，是指女性性生活不檢點，並不是指寺廟供奉神佛的正常拜拜，且黃男留言前，其他網友的留言都有貶損張怡參選之事，黃男有碩士學位，又在高職擔任教師，依照他的智識跟社會經驗，怎能對「北港香爐眾人插」諉為不知。

法官認定黃男言論除涉及性別，還帶有調侃張怡性生活不檢點，而有歧視、侮辱之意，且張怡也曾參選恆春鎮長、立委，具有一定知名度，黃男言論已損害張怡的人格尊嚴，考量雙方經濟狀況、背景等，判黃應賠償張怡3萬元。

與時代力量結盟、參選屏東第二選區立委的張怡，被高雄某高職主任留言諷是「北港香爐」，張不滿提告勝訴。本報資料照片
與時代力量結盟、參選屏東第二選區立委的張怡，被高雄某高職主任留言諷是「北港香爐」，張不滿提告勝訴。本報資料照片

北港 恆春 時代力量

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