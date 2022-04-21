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軍人酒駕撤職遭法院撤銷 司法院：軍方涉「裁量怠惰」

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導

酒駕是軍方天條，查獲一律記過退伍，但近年陸續傳出有軍方當事人經向行政法院上訴後，處分獲得撤銷。此節經民進黨立委劉建國向司法院提案關切，「為什麼不支持軍方決定？」司法院說，國軍在部分軍人酒駕懲處案涉及「裁量怠惰」，甚至違反正當行政程序而有違法，因此撤銷處份。

空軍台東志航基地7聯隊一名上尉飛行官，109年間開車出營門自撞營區路邊水泥台，經實施酒測，測得吐氣酒精濃度達每公升0.4毫克，被告第七聯隊查證後於109年7月2日召開懲罰評議會，作成原告撤職，停止任用3年的決議。

但此案上訴到行政法院，法院卻認為原處分的裁量理由看不出來有完整審酌陸海空軍懲罰法相關，也未見對於該案原告所涉肇事情節，僅是對營區景觀照明燈造成輕微財物損害，並未對其他人造成危害，不能一逕以最重懲處處置，法並認為被告第七聯隊以原處分對原告逕行作成撤職的懲處，有未為合義務裁量、裁量怠惰的違法，而將原處分撤銷。

此外，國防部軍備局生產製造中心第二零五廠修繕所中校所長，108年3月23日晚間餐敘飲酒，翌日凌晨駕駛自用小客車返家途中遭警方攔檢，測得吐氣酒精濃度達每公升0.45毫克，未回報單位，歷經相關人事程序後，遭國防部海軍司令部核定原告不適服現役退伍。

但全案申訴至行政法院後，法院以人事程序應符合法定程序，作成原處分的人事程序未依法為之，如未經人評會審議，就直接以註銷令撤銷人評會的前考評決議、未先經復議程序 重啟決議就撤銷先前的考評決議等，違反正當行政程序並不法侵害原告平等服公職權利為由，原處分撤銷。

劉建國認為，軍人酒駕遭機關撤職、停役，但法院卻不支持機關決定，建議司法院是否應參照「刑事案件量刑及定執行刑參考要點」訂出標準。

但司法院回應表示，基於審判獨立，尊重行政法院判決，行政法院都是從程序面審查行政部門的決定，認為軍方的原處分未附具足夠的裁量理由，而有裁量怠惰的違法，其次認為原處分因歷經的人事行政程序違反正當行政程序而有違法。

司法院認為，軍人懲處處分是「主管行政機關的人事行政權」，陸海空軍懲罰法賦予行政部門第一次作成決定，是否要制定裁量基準或參考，司法院尊重主管行政機關的權責。而行政法院是事後救濟的法院，關於審查行政部門 的裁量決定，行政法理論及實務也已建構完整的裁量瑕疵審查方式。行政法院和刑事法院不同，行政法院沒有 第一次作成處罰或懲處的權限，目前沒有比照「刑事案件量刑及定執行刑參考要點」而制定類似要點的必要。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

許多營區的營門口，都貼出標語警告休假官兵「酒駕就是失業」。記者程嘉文／攝影
許多營區的營門口，都貼出標語警告休假官兵「酒駕就是失業」。記者程嘉文／攝影

司法院 空軍 軍人

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