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騎人行道被警攔 無業男11年7次酒駕...這次還超標6倍

聯合報 / 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名楊姓男子半夜騎車找同居女友，因騎車行駛人行道，被巡邏警網撞見攔查，警方聞到他渾身酒氣，施以酒測，結果酒測值高達1.51毫克，超標6倍，楊男11年來共被查獲7次酒駕，同居人2周前也被同一組警網查到酒駕，醉鴛鴦行徑令警方也搖頭！

小港警分局桂陽所警員賴重允、劉冠廷18日深夜11時40分許執行巡邏勤務，行經小港區中安路時，見楊姓男子（43歲）騎車行駛在人行道上，於是趨前攔查，警方發現楊男滿臉酒容且全身散發濃濃酒味，問楊男是否有喝酒，楊男指當天下午在家喝了6瓶啤酒。

楊男當下向警方表示，喝酒後有休息睡了一下，打算到檳榔攤找徐姓同居女友，還沒見到徐姓女友，就遇到警方；警方當場對楊男施以酒測，結果酒測值高達1.51毫克，超過0.25毫克標準值6倍，超高酒測值連楊男自己也被嚇到，直呼「怎麼可能！」。

因酒駕被警方當場逮獲，楊男在現場還大呼小叫怪罪徐姓女友，咆哮「為何每次都這樣啦！」警方勸楊男勿激動，後來發現徐女曾在2周前也因酒駕被他們查獲，醉鴛鴦的行徑，令警方困擾搖頭，斥責2人不顧自己和他人危險的酒駕行為。

警方查出楊男不只這次被查到酒駕，包括這次，楊男在11年內已有7次酒駕行為，4月2日還因酒駕撞傷人，警方訊後依公共危險罪嫌將楊男移送法辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

楊男騎上人行道，被警方發現攔查。記者石秀華／翻攝
楊男騎上人行道，被警方發現攔查。記者石秀華／翻攝
楊男對著在檳榔攤內的同居女友大呼小叫。記者石秀華／翻攝
楊男對著在檳榔攤內的同居女友大呼小叫。記者石秀華／翻攝
警方發現楊男身上有酒味，對他施以酒測，結果酒測值高達1.51毫克，超標6倍。記者石秀華／翻攝
警方發現楊男身上有酒味，對他施以酒測，結果酒測值高達1.51毫克，超標6倍。記者石秀華／翻攝

酒駕 酒測 人行道

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