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鞠躬道歉全認！「小玉」換臉合成案首開庭 法院將傳所有被害人
網紅「小玉」朱玉宸和22歲莊姓助手用換臉技術製作色情影片上網販售，將女性藝人、網紅、政治人物臉部合成到女優身上，大賺1338萬餘元，新北地檢署依個資保護法、加重誹謗、妨害風化等罪起訴，耶女則不起訴處分。
檢方認為，「小玉」與莊男兩人為圖私利，恣意濫用人工智慧合成技術，將119人以移花接木方式合成猥褻影片，還透過網路分享對被害人造成持續性傷害，更透過票選等方式選擇被害女性，將女性物化，考量兩人始終坦承犯行，依個資保護法等起訴，沒收犯罪所得1338萬餘元，並請法院妥善量度刑期。
「小玉」今天首度開庭進行準備程序，他在庭上對犯行認罪，審判長依程序將案件轉為簡式審判程序。審判長向「小玉」表示，下次開庭將會一次性傳喚所有被害者，看哪些人願意進行調解再另行安排，「如果獲得原諒，量刑會少很多」，並諭知下次開庭時間為6月3日。
開完庭後「小玉」步出法庭大樓，面對媒體表示「在這邊我已經坦承犯行，向所有被害人在這邊致上非常誠摯的歉意，謝謝」，並向受害者鞠躬致歉。
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