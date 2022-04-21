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拔氣門芯讓輪胎消氣算毀損？法院認可恢復判無罪確定

聯合報 / 記者曾健祐／台中即時報導

南投林姓男子和弟弟吵架，竟拔掉他貨車車輪的氣門芯讓車輪消氣，檢方依毀損罪嫌起訴林，南投地院一審認為毀損罪構成要件是「致令不堪使用」，但該輪胎只要裝回氣門芯打氣就可恢復，判林無罪，檢方仍上訴主張車輪消氣喪失行駛功能，台中高分院二審認為無理由駁回，全案確定。

南投地檢起訴指出，林男因和弟弟吵架，心生不滿下基於毀損犯意，2021年6月7日在南投住處徒手拔下弟弟貨車輪該的2個氣嘴，導致車輛輪胎消氣後無法灌氣而不堪使用，經弟弟報警提告，檢方偵結依毀損罪嫌起訴林男。

南投地院一審時，林男坦承有拔下弟弟貨車的2個氣門芯導致輪胎消氣，但矢口否認毀損，辯稱他是把氣門芯卸下來漏氣，沒有毀損，他拔下來後放在旁邊沒有拿走，也認為這根本不造成車子不堪使用。

林的弟弟說，當時發現他輪胎的雞腸子（氣門芯）被人抽起來，前兩個輪胎沒有氣，但現場沒有看到是誰拿走；協助修理的車行老闆也說，去幫貨車打氣時發現雞腸子不見，但也不知是誰拔走；法院認為，只能證明林有拔起氣門芯，但沒有帶走。

法院指出，刑法第354條毀損罪是以毀棄、損壞，「致令不堪使用」才會構成，若物本體或主要效用，並未因人的行為有所喪失，或就算造成使用上一時不變，仍並不該當刑事毀損罪。

法院認為，林雖有拔起氣門芯，但並未毀棄或損壞2側輪胎；且車行老闆也說，輪胎氣門芯被拔走，若再裝回打氣輪胎還是可以用，隔起天或馬上裝回去都不會有影響，就算長期停放只要不要開出去就不會影響，一審判處林男無罪。

檢方不服上訴，主張林男拔取氣門芯導致輪胎消氣凹陷，車輛外行已發生重大變化，喪失得以代步行駛效用，須透過車行老闆修復，才能讓輪胎回復原先效能，認為構成毀損罪。

台中高分院二審勘驗照片，發現貨車僅有車輪消氣，未見其他毀損狀況，輪胎沒有因被拔起氣門芯而生不可回復的變形，或致令效用喪失，且重新裝上氣門芯打氣就可恢復使用，認為不構成毀損要件，認為檢方上訴無理由予以駁回。

台中高分院。記者曾健祐／攝影
台中高分院。記者曾健祐／攝影

南投

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