RCA「二軍」二審改獲賠16億6740萬元 比一審23億大減

美國無線電公司（RCA）52年前來台設廠，把有毒溶劑埋廠區，汙染地下水及土壤，員工長期處在毒害環境罹病或死亡，最高法院已判「一軍」286人獲賠5億7千多萬元確定，而「二軍」有1120名受害者或家屬求償73億餘元，一審判RCA等4家公司應賠償1115人23億300萬元。案經上訴，台灣高等法院今改判賠償金降為16億6740萬元，金額大減。

本案原告為桃園縣原台灣美國無線公司員工關懷協會，求償對象包括RCA、Technicolor、百慕達商湯姆遜、奇異公司（GE）。工殤協會指出，無論在一軍歷審、二軍一審的判決中，可以看到RCA 等公司汙染土壤、地下水，並企圖掩蓋毒害勞工的事實。RCA員工關懷協會理事長杜津珠指出，有受害家屬說過，他的女兒一出生就發現肝有問題，且是經由母體遺傳，妻子檢查也發現肝癌，事後他女兒3歲過世，妻子之後也不幸離世，他無語問蒼天，認為「太太和女兒就該枉死嗎？」她說，無論再多的賠償金也無法讓受損的器官復原，也無法挽回逝去的生命，RCA等公司汙染土壤、地下水，應該負起賠償責任。

律師林永頌指出，RCA等是不負責任的公司，在一軍判決確定之後，對方仍藐視法庭，不履行賠償責任，直到發現奇異公司在台灣承攬工程款高達150億元的台電工程，依法強制執行，奇異公司才主動拿錢來履行判決。

RCA二軍在台北地院一審的判決，認為RCA長年不法使用致病的化學物質，導致員工死亡、罹癌或重大疾病，確實應負損害賠償責任；因認定慰撫金金額高低有困難，且要個別認定每位受害者和家屬的慰撫金，所耗費勞力、時間和費用龐大，4家公司又否認侵權，也沒有彌補二軍身心損害，並惡意脫產、逃避債務，依法採「總額裁判」。

北院指出，二軍分為Ａ組死者家屬、Ｂ組患病者、Ｃ組未生病；其中，Ｃ組雖無明顯疾病，但長期暴露毒性環境中，恐造成基因突變等「微觀損害」，也因擔心遺禍後代，終日惶惶不安，產生負面情緒，健康權受到侵害，判賠Ｃ組6億3900萬元。A、B組各判賠4億9200萬、11億7200萬元。

不過高院審理後，判4家公司賠償金額減少為16億6740萬元。本件可上訴。