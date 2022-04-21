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保母夫妻虐瞎女童判賠2396萬 丈夫上法庭掏「2萬」

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

宜蘭無照保母曾冠羚與丈夫許鈞恩每月收費2萬元，受託照顧5歲大的蘇姓女童，但女童遭虐，不僅被逼喝尿，還被抓腳倒頭旋轉。去年3月女童因口吐白沫被送醫，東窗事發，宜蘭地方法院依刑法妨害幼童發育罪判曾女9年、許8年徒刑。台灣高等法院今開訊問庭，羈押中的曾冠羚請求交保以賺取賠償金，蘇母痛批女兒被虐到右眼全盲、偏癱，對方還互推責任。

蘇姓女童的母親離婚，從基隆搬回宜蘭老家住，為賺錢養小孩，她到外縣市工作，透過臉書找到曾冠羚（28歲）幫忙帶小孩，2021年2月約定以每月2萬多元的保母費請曾女夫婦照料。

但3月6日凌晨，女童被許鈞恩（29歲）抱到醫院，當時已口吐白沫、陷入昏迷，院方發現她全身布滿新舊傷，顱內壓飆高，對外界刺激沒反應，手術取出右腦血塊，再進行左腦血水引流。女童身軀、會陰、骨盆有挫傷與瘀傷，頭部傷害成水腦症，且意識改變。

許姓夫妻聲稱是女童太調皮，在家玩耍碰撞才四肢瘀青，否認虐童。但宜蘭地院發現兩人的LINE對話顯示曾女2月18日傳送女童趴地、臉貼地面的照片給許，並稱「我叫她把尿舔乾淨」、「黑黑的東西還我吃掉」；2月20日再寫「不能再打她的臉頰了」，並傳送女童臉頰有傷痕的照片給許，接著謀策「反正她媽媽如果說她下禮拜要回來，她的狀況沒有好一點的話，我會說我有安排去外縣市」。

宜蘭地院認為兩人只因認為女童難管教，竟基於發洩、報復心態凌虐，且手段殘忍，讓女童受難治重傷害，應懲罰。宜院認為曾冠羚是收了錢的保母，對女童負有更高的照顧義務，但她事後還透過LINE指示許鈞恩串供，毫無悔意。

一審判決後，檢察官認為刑度過輕，應成立的是重傷害罪，上訴高院。高院去年10月開庭時，許鈞恩數度啜泣，他希望「早點服刑」；曾冠羚坦承凌虐幼童、傷害致重傷，但宣稱自己不是實際下手的人，還說「沒有想到會重傷」。

高院今更新審理，許姓夫妻都求輕判。蘇母表示，女童狀況很差，現在右眼已經全盲，左眼視力也僅剩一點點，還有右側偏癱、失語症等狀況，氣憤夫妻倆都說「只有輕輕打」。

蘇母另提民事訴訟，宜蘭地院判許姓夫妻連帶賠償2396萬元（賠女童2096萬、蘇母300萬元），許鈞恩今開庭時表示「我有帶2萬元來」，蘇母拒收。

蘇小妹妹遭虐，右眼失明，左眼視力也僅剩一點點。圖／蘇母提供
蘇小妹妹遭虐，右眼失明，左眼視力也僅剩一點點。圖／蘇母提供

無照保母曾冠羚坦承凌虐幼童、傷害致重傷，但宣稱自己不是實際下手的人，還說「沒有想到會重傷」。資料照片。記者王宏舜／攝影
無照保母曾冠羚坦承凌虐幼童、傷害致重傷，但宣稱自己不是實際下手的人，還說「沒有想到會重傷」。資料照片。記者王宏舜／攝影

宜蘭地院判許姓夫妻連帶賠償2096萬元，不過許鈞恩今表示「我有帶2萬元來」，蘇母拒收。記者王宏舜／攝影
宜蘭地院判許姓夫妻連帶賠償2096萬元，不過許鈞恩今表示「我有帶2萬元來」，蘇母拒收。記者王宏舜／攝影

蘇小妹妹遭保母夫妻虐成水腦症，現在右眼失明，左眼視力也僅剩一點點。圖／蘇母提供
蘇小妹妹遭保母夫妻虐成水腦症，現在右眼失明，左眼視力也僅剩一點點。圖／蘇母提供

蘇小妹妹遭保母夫妻虐成水腦症，現在右眼失明，左眼視力也僅剩一點點。圖／蘇母提供
蘇小妹妹遭保母夫妻虐成水腦症，現在右眼失明，左眼視力也僅剩一點點。圖／蘇母提供

宜蘭 保母

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