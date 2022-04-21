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逃稅上千萬還脫產 菘凱科技老董被裁定管收

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

記憶體廠菘凱科技欠繳營業稅、營業事業所得稅等罰鍰共5千多萬元，因久未繳清，負責人又是圖脫產，被法務部行政執行署新北分署聲請管收，新北地方法院本月18日裁定管收。

菘凱科技2019年曾被財政部列入個人欠稅大戶前20名，62歲的郭男2011年起擔任菘凱科技董事長兼總經理，因涉嫌逃漏稅，在2007年被裁處營業稅、營利事業所得稅罰鍰，案件移送新北分署執行，行政執行官調查發現郭男在4年間從公司匯出3千多萬元，又由一名員工悄悄領走公司共8千萬餘元，涉嫌脫產。

行政執行官通知郭男到案說明，郭男竟宣稱帳冊因八八風災毀損，還宣稱8千萬餘元是向地下錢莊借得，並不願提出具體還債計畫，行政執行官因此向法院聲請管收，郭在開庭時才承認脫產，被新北地院裁定管收。

郭姓老董在庭上承認將菘凱科技資產脫產企圖規避賦稅，被法院裁定管收。圖／新北分署提供
郭姓老董在庭上承認將菘凱科技資產脫產企圖規避賦稅，被法院裁定管收。圖／新北分署提供

新北 八八風災 逃漏稅

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