綁架嘉義富商得手3千萬 4綁匪二審最重判3年10月

李育儒疑想籌跑路費，鎖定嘉義柯姓富商監控其行蹤，去年1月李男、盧女、吳女、張男及陳男等5人在SPA會館，持空氣槍、刀押人要求付贖3千萬元得手，去年3月李男在高雄圍捕中彈不治，盧女等4人共同犯擄人勒贖，二審今天上午宣判，改判3月10日至3月7日徒刑。

台南高分院上午採視訊宣判，盧女、吳女仍維持原審3年7月、3年10月刑期，張男由3年10月改判3年7月，陳男則由1年8月改判3年10月。

檢方指出，李育儒因兩件毒品案重判，疑想籌跑路費，鎖定嘉縣某宮廟董事柯姓富商，前年12月間由李提供車輛，供吳、盧、張、陳分組輪流行動，找尋機會在柯所使用車輛裝設GPS衛星定位追蹤器，並於去年1月在柯住處附近租屋就近監控，掌握柯每周去嘉市中興路某SPA會館按摩2次。

去年1月24日凌晨3點半許，李育儒、44歲陳姓男子、56歲吳女及35歲女兒盧女，駕車到SPA會館外，柯姓富商一步出店外，就遭強擄、套頭上自己的保時捷轎車，由李男駕車，陳男持空氣槍、吳女持刀押人載往嘉縣朴子的國民黨嘉縣黨部前路口，盧女則駕車尾隨。

李育儒等人在車上就要求柯付贖3000萬元，柯恐生命遭受危害，表示願如數交付贖金，並在車內利用手機聯絡友人，籌措贖金後依李指示，將贖金以手提包包裹，丟置在嘉義區監理所前。

李育儒搜刮柯身上萬國表、皮包內20萬現金，開口要求付贖金後，開另輛黑色休旅車前往嘉義區監理所，觀察錢放好後，便走下車取款，確認後便釋放柯離開。

同日6時許，李男等人駕駛車至高雄市某摩鐵內分贓。將所獲得贖金3000萬元分4份，每份750萬元，吳、盧母女取得1份、陳1份，剩餘2份及車上現金、柯男IWC牌手錶都歸李所有。

分贓後，李即駕駛車載陳返回高雄，吳、盧母女晚間9時許搭乘計程車轉搭高鐵回嘉義，並於26日再駕車返回高雄。張知悉李等擄人勒贖成功，事後也要求吃紅，由李分配給張共50萬元贓款。