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高雄醉男持榔頭當街襲警 殺人改妨害公務判刑8個月

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄25歲洪姓男子涉嫌持「榔頭」襲擊指揮交通的董姓員警，兩人在中央分隔島扭打至馬路上，造成董員頭部受傷，洪被逮一度供稱「他欠錢，想打死他再奪槍」，但後來改口稱誤認債主，當天喝醉了，高雄地院審理後，認洪男無殺人故意，改以妨害公務罪判刑8個月，高雄高分院審理後，維持一審見解，駁回洪男上訴。

判決指出，董姓員警去年5月11日傍晚在大順二路、民族一路口執行交通整備勤務，被洪姓男子持榔頭從後方偷襲，董員遭到搥擊後，從分隔島跌落平面車道。洪男竟不顧董已經受傷流血，在大馬路上拿著榔頭追擊，持榔頭往董員方向丟擲後逃逸，所幸董男退後閃躲，沒被榔頭擊中。

洪男事後騎乘機車逃離現場，直接跑回家裡喝酒，當晚9時許還帶著酒意騎車外出購物，直到晚間10時56分許，騎機車返回住家停車場時，被警方查緝到案。

洪男警詢時，一度供稱「我要給他死，想搶他身上的槍，自己在開槍」，檢方聲押時也坦承犯行，後來偵查時，又改口稱他將董員誤認為欠錢的債主，他並沒有想要殺害董員，是當天喝酒，他要求驗傷又沒人理，情緒不穩才會亂講話。

高雄地院法官勘驗路口監視器畫面，認為洪男僅搥擊警員一次，若他有殺人犯意，手握榔頭應佔有優勢，可繼續攻擊，不會丟擲榔頭後逃跑，且監視器也沒看出洪男有搶奪員警佩槍的動作，因供詞前後矛盾，加上員警頭部僅受撕裂傷，未達危害生命的程度，因此認為洪應無殺人犯意。

雄院法官考量董姓員警和洪男達成和解，改依妨害公務罪判洪男有期徒刑8個月，洪男不服上訴，高雄高分院審理後，認為一審判決認事用法並無不當，採認一審見解，駁回洪男上訴。

洪男當時趁董姓員警忙於交整勤務時，持榔頭朝董頭部重擊，所幸董員僅受撕裂傷。圖／讀者提供
洪男當時趁董姓員警忙於交整勤務時，持榔頭朝董頭部重擊，所幸董員僅受撕裂傷。圖／讀者提供
洪男當時趁董姓員警忙於交整勤務時，持榔頭朝董頭部重擊，所幸董員僅受撕裂傷。圖／讀者提供
洪男當時趁董姓員警忙於交整勤務時，持榔頭朝董頭部重擊，所幸董員僅受撕裂傷。圖／讀者提供

殺人 妨害公務 監視器

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