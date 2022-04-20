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工程弊案涉貪收包商回扣 澎湖西嶼鄉長許月里30萬交保

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導

澎湖縣西嶼鄉公所爆發工程採購弊案，鄉長許月里涉收包商回扣，許與承辦技士遭澎湖地檢署聲請羈押，今天下午開庭。法院諭令許月里新台幣30萬元交保，另名涉案的陳姓承辦人裁定羈押。，

法務部廉政署南部地區調查組組專案小組調查一年多，昨天同步搜索西嶼鄉公所、工程行及鄉長住所等21處，鄉長許月里及家人、包商等12人被帶回偵訊，涉案工程從數十萬小型工程至8千萬納骨塔工程不等，訊後地檢署聲請羈押許月里及陳姓承辦人，許月里夫婿則以新台幣5萬元交保。

澎湖地檢署指出，鄉長許月里與陳姓承辦涉犯貪污治罪條例之收受賄賂、刑法洩密等罪犯嫌重大，因有勾串、滅證、逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見；另有陳姓、葉姓、許姓、李姓等5名廠商涉嫌借牌圍標，許月里夫婿劉姓男子涉嫌洗錢防制法，無羈押必要，新台幣5萬元交保候傳。

無黨籍許月里今年68歲，2018年參選連任第二任鄉長，當時同額參選沒有競爭對手。許月里是西嶼鄉首任女性鄉長，曾任澎湖縣第15屆、16屆及17屆縣議員，此次任期即將二任屆滿，有意轉戰縣議員。

西嶼鄉長許月里遭檢方聲請羈押，法院諭令30萬交保。記者徐白櫻／翻攝
西嶼鄉長許月里遭檢方聲請羈押，法院諭令30萬交保。記者徐白櫻／翻攝

澎湖

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