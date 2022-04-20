澎湖西嶼公所爆弊案 鄉長30萬元交保承辦人收押

中央社 / 澎湖縣20日電

澎湖西嶼鄉公所爆發工程採購弊案，廉政署南部調查組昨天跨海搜索，澎檢將鄉長許月里與陳姓承辦人員2人向法院聲請羈押；澎湖地院今天裁定許月里新台幣30萬元交保，陳姓承辦員收押。

澎湖地檢署表示，廉政署南部調查組接獲情資顯示，西嶼鄉之工程採購有舞弊嫌疑，由澎湖地檢署檢察官陳建佑指揮偵辦，經過專案小組1年來追查，認時機成熟，向法院聲請搜索票獲准，昨天展開搜索行動。

廉政署南部調查組昨天分別執行高雄及澎湖西嶼鄉鄉公所、工程行、被告之住居所在內的21個地點，帶回被告12人、證人5人進行訊問，經檢察官漏夜偵訊及調查證據後，西嶼鄉鄉長許月里、公所陳姓承辦人涉犯貪污治罪條例之收受賄賂、刑法洩密等罪嫌重大，且有勾串、滅證、逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見。

另陳姓、葉姓、許姓、李姓、陳姓5家廠商涉嫌借牌圍標、行賄，違犯政府採購法、貪污治罪條例等罪嫌重大，許月里之劉姓配偶涉嫌洗錢防制法等犯嫌重大，惟無羈押必要，分別諭令5萬元交保候傳。

澎湖地方法院今天召開聲押庭，裁定許月里以30萬元交保，陳姓承辦人員聲押裁准；檢察官是否提抗告，待觀察。

澎湖 檢察官

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