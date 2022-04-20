砍女友60刀稱義憤殺人 律師盼交保：重返職場賺賠償金

男子林璟暉不滿李姓女友聲請保護令，打上百通電話逼復合，李女拒絕，2020年8月林到她上班的按摩店狂砍60刀殺人。林辯稱因李女說要殺他母親和兒子，才「義憤殺人」，當時他吞服170顆安眠藥，意識不清；一審依殺人罪判林無期徒刑。案件上訴台灣高等法院，因羈押期將屆，高院今開訊問庭，律師盼交保讓林重返職場，賺賠償金。

47歲的林璟暉與李女曾在新竹縣湖口鄉同居，2020年6月林因傷害、持刀恐嚇李女，新竹地院核發暫時保護令，林相當不滿，連續多日撥打上百通電話騷擾她。8月6日，林再次打電話給李女，稱對方再不復合就要讓她死，電話一直打到隔天上午，林最後帶著一把廚房用刀到李女上班的按摩店，懇求對方復合。

李女拒絕，林璟暉掏刀朝她的頭部、胸腹、背部、四肢猛刺60刀，李女因失血過多而休克死亡，林接著拿刀刺胸尋短。

一審審理時，林辯稱因李女恐嚇要找人殺他在台中的母親與兒子，他受到刺激才義憤殺人，且案發前他吞了170顆安眠藥，犯案時意識不清。但醫師鑑定報告指出，若林男吞下170顆安眠藥，血液濃度將高達每毫升12.7微克，可是林的抽血指數卻僅0.36，與數據不符。

竹院認為種種跡象都顯示李女才是弱勢被害人，且林如吃下這麼多安眠藥，怎能不間斷地打電話騷擾對方，認定他手段殘酷無情，又飾詞狡辯，判處無期徒刑、褫奪公權終身。

案件上訴二審，因林的羈押期將屆滿，高院今開訊問庭。林璟暉承認殺人，對於是否繼續羈押沒有意見。律師則表示，林有深刻悔意，希望法官讓林交保或用其他替代手段擔保到場，讓林能重返職場賺錢，用這些錢來賠償被害人。