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理專監守自盜近3億被判10年半 女借戶頭給他也被訴

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

台新銀行前理財專員周勵宏為彌補投資虧損，盜用6名VIP客戶存款2億多元，台北地方法院審理，依銀行法特殊背信、偽造文書罪判他有期徒刑10年6月，犯罪所得美金173萬元、台幣2億6千萬元發還被害人之後沒收。新北地檢署查出一名陳姓女子曾提供銀行帳戶給周勵宏犯罪使用，今依幫助銀行職員違背職務罪起訴。

檢方指控，周勵宏自2009年1月起，長期藉口推銷金融商品或私下協助客戶投資，以方便業務為由，要求客戶在空白出款單用印或簽名，以每次約百萬元額度透過網銀轉帳他人帳戶，再匯回自己帳戶。銀行接獲客戶反映指帳戶有約1000萬元不翼而飛，查出周負責的客戶資金均非本人所提領，先發出「重大偶發事件」警示，並通報金管會查辦。

檢察官偵辦起訴認為，周勵宏盜走客戶2.83億餘元，不但犯後不思悔改，也沒有設法賠償客戶及銀行的損失，又積極規畫脫產。台北地院依銀行法特殊背信、偽造文書罪判他有期徒刑10年6月，犯罪所得美金173萬元、台幣2億6千萬元發還被害人之後沒收。

新北地檢署調查發現，自2013年起與周勵宏同在台新銀行中和分行工作的陳女，曾在2017年將銀行帳戶提供給周勵宏使用，讓周勵宏掩飾、隱匿收取6名客戶不法款項共1904萬元。

檢方偵查時，陳女坦承犯行，並坦白周勵宏向她借用帳戶時，已告知用途是為了避免台新銀行察覺盜用，今依幫助銀行職員違背職務罪起訴陳女。

台新銀行前理財專員周勵宏盜用客戶存款，被台北地方法院處10年6月徒刑，陳女也因曾借戶頭給周隱匿犯罪所得，今被新北地檢署依幫助銀行職員違背職務罪起訴。圖／報系資料照
台新銀行前理財專員周勵宏盜用客戶存款，被台北地方法院處10年6月徒刑，陳女也因曾借戶頭給周隱匿犯罪所得，今被新北地檢署依幫助銀行職員違背職務罪起訴。圖／報系資料照

偽造文書

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