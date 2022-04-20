理專監守自盜近3億被判10年半 女借戶頭給他也被訴

台新銀行前理財專員周勵宏為彌補投資虧損，盜用6名VIP客戶存款2億多元，台北地方法院審理，依銀行法特殊背信、偽造文書罪判他有期徒刑10年6月，犯罪所得美金173萬元、台幣2億6千萬元發還被害人之後沒收。新北地檢署查出一名陳姓女子曾提供銀行帳戶給周勵宏犯罪使用，今依幫助銀行職員違背職務罪起訴。

檢方指控，周勵宏自2009年1月起，長期藉口推銷金融商品或私下協助客戶投資，以方便業務為由，要求客戶在空白出款單用印或簽名，以每次約百萬元額度透過網銀轉帳他人帳戶，再匯回自己帳戶。銀行接獲客戶反映指帳戶有約1000萬元不翼而飛，查出周負責的客戶資金均非本人所提領，先發出「重大偶發事件」警示，並通報金管會查辦。

檢察官偵辦起訴認為，周勵宏盜走客戶2.83億餘元，不但犯後不思悔改，也沒有設法賠償客戶及銀行的損失，又積極規畫脫產。台北地院依銀行法特殊背信、偽造文書罪判他有期徒刑10年6月，犯罪所得美金173萬元、台幣2億6千萬元發還被害人之後沒收。

新北地檢署調查發現，自2013年起與周勵宏同在台新銀行中和分行工作的陳女，曾在2017年將銀行帳戶提供給周勵宏使用，讓周勵宏掩飾、隱匿收取6名客戶不法款項共1904萬元。