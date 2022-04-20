郡宏董座遭限制出海但想去澎湖「跳島」 法官：本島玩就好

郡宏光電公司董事長林勇任遞狀說，為增進家人間感情，計畫於2022年5月29日至5月31日搭船至澎湖群島進行「跳島旅遊」。圖／聯合報系資料照

郡宏光電公司董事長林勇任涉掏空案，依違反證券交易法等罪起訴，限制出海；林聲請暫時解禁，表示想「增進家人間感情，搭船至澎湖群島跳島旅遊」，台北地方法院審理認為「在本島旅遊」即可，駁回聲請。

偏光板大廠誠美材子公司茂豐爆掏空，時任茂豐董事長葉美麗被控與林勇任合謀，以高價交易庫存品進行假交易，造成誠美材、茂豐損失2億元，林勇任、葉美麗等人依證交法起訴，審理中。

林勇任偵查中限制出境、出海，案子起訴後，法院2021年4月1日訊問林，認林犯嫌重大，裁定2021年5月1日起限制出境、出海8月，再於2021年12月24日裁定2022年1月1日起延長限制出境、出海8月。

林勇任遞狀說，為增進家人間感情，計畫於2022年5月29日至5月31日搭船至澎湖群島進行「跳島旅遊」，盼能暫時解除限制出海處分，讓他與家人共遊澎湖諸島。

法官認為，林勇任犯的證交法罪，最輕本刑3年以上，重罪伴隨高度逃亡可能，林是郡宏的負責人，與一般人相比有較強在海外不歸的能力，未來可能面臨高額沒收或求償，更有滯外不歸之虞。

裁定指出，林勇任聲請暫時解禁的理由，是要陪家人前往澎湖旅遊，不過，此理由不是維持生活所必須，沒有急迫性、正當性、必要性。

裁定書說，林勇任可與家人於台灣本島進行旅遊，或是搭乘航空器前往澎湖，沒有以出海方式在澎湖進行旅遊的必要，此外，澎湖環海，漁港、離島多，一旦暫時解除限制出海處分，恐增加偷渡的風險，駁回聲請。