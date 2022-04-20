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小偷關到監獄還再偷 「無字天書」成定罪鐵證

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導

台北一名魏姓男子因竊盜入監執行，出獄前竟趁更換舍房時偷走獄友的信封和信紙，被發現後仍矢口否認，辯稱不知道東西為什麼會跑到他身上，但他未料空白信紙成為鐵證，最後被桃園地院依竊盜罪判處罰金2千元，得易服勞役。可上訴。

據悉，魏男曾犯2起竊案，分別被判拘役20日，合併應執行30日，2020年3月1日解送八德外役監執行，同年5月3日出獄。不過，他在出獄前半個月，又利用更換舍房時機，偷走原本同房獄友的信紙和信封，因此再被指控偷竊，即便後來出獄了，還是得處理官司問題。

魏男在準備庭上矢口否認竊盜，辯稱自己換房時只把棉被、枕頭、床墊和要繳回公家的衣服帶走，他也是等管理人員檢察才在公家衣服的包包有獄友的東西，強調事前並不知情，「可能是大家收東西期間放錯」。

魏男進一步表示監獄裡面郵票、信封和信紙是大家共用，根本不用偷，自己也買過2次，也把沒用完的信封信紙留給其他人，但說法未被採信。

信紙被偷的受刑人指稱，魏男不只偷走他的東西，也偷走別人跟他放在一起的東西，事後魏男有全數歸還別人的東西，但只還給他一部份的信紙和信封，之所以會發現，是因為空白信紙上魏男有寫信壓印的字痕，內容是告訴家人即將出獄、要家人寄錢等語。

法院調查，空白信紙確實有魏男字跡，且內容提及將出獄等情，而魏男在檢方偵訊時也承認換房後曾寫信給家人，再參酌其入監執行及執行完畢出監時間，認定有竊盜事實。

法院認為，魏男恣意竊取他人財物，欠缺尊重他人觀念，又飾詞卸責，至今未能賠償獄友損失及達成和解，難認犯後犯後態度良好，最後審酌其竊取財物價值量處其刑。

八德外役監一名魏姓受刑人趁更換房舍之際偷走同房獄友信紙，被發現後仍矢口否認，未料空白信紙會成定罪鐵證。本報資料照片
八德外役監一名魏姓受刑人趁更換房舍之際偷走同房獄友信紙，被發現後仍矢口否認，未料空白信紙會成定罪鐵證。本報資料照片

竊盜 偷竊

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