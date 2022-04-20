租客同居男友跳樓成凶宅 房東向他女友、爸媽求償183萬

聯合報 / 記者曾健祐／台中即時報導
台中地院。記者曾健祐／攝影
台中地院。記者曾健祐／攝影

台中張姓女子租房和許姓男友同居，許從租屋處跳下陳屍車棚，陳姓房東認為房子成了凶宅，害她難出租、出售，價值減損達183萬多元，對張女、許的父母求償；法院審酌，陳的房子無毀損所有權未受害，也難認許男是故意要讓房子減損價值才跳樓，認為房東求償無據予以駁回，可上訴。

陳女主張，他2021年5月將名下1間6樓房子承租給張女，後來張女和許姓男友同居，未料同年12月許竟從租屋處窗戶一躍而下死亡，導致她房子變成凶宅，交易價值減損達183萬多元。

陳認為，許男跳樓害她房子成凶宅，日後難以出租出售，而張女身為承租人應負善良管理人義務，因她允許讓男友使用，且因男友造成房屋減損，張也應負損害賠償責任，另也認為許男的父母為兒子繼承人，連同張女、許的父母一共求償183萬3309元。

對此，張女沒有出庭辯論，也未提出任何書狀聲明；許的父母則說，兒子死亡地點非在租屋處內，認為該房價值沒有減損。

法院審酌，許男雖從該房跳樓死亡，但房子本身未受物理性變化，沒有毀損或功能滅失，難認陳女房屋的所有權受有損害。

法院認為，許男自殺主觀是出於殘害自己生命，難認他有要藉跳樓而侵害該房屋財產利益的故意，不符合民法第184條侵權行為，因此陳對許的父母求償也無依據。

法院指出，許男案發時是29歲成年人，雖和女友同居，但張女對他並無法律上監督可能或義務，張也曾在偵訊時說「男友都說沒事」、「沒有透露他情緒」，可見張女對許跳樓屬意料之外，難認有違反善良管理人責任，因此駁回陳女之訴。

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