逆子酒後要錢不成 重推母親倒地致死竟還求減刑

鐘姓男子因長期家暴父母被聲請保護令，去年8月他酒後向父母要錢不成，又違反保護令對父親動粗，其母上前阻攔，鐘男竟出手將老母推倒，致其頭部重擊地板送醫不治。新北地方法院審理時，鐘男以不是故意犯罪、辨識行為低等理由盼獲減刑，不為合議庭所採信，依傷害直系血親尊屬、傷害直系血親尊屬致死各處有期徒刑4月、有期徒刑8年2月。

檢警調查，鐘男有酗酒、吸食強力膠、施用毒品等前科，常因此在酒後與父母要錢，要不成便對父母拳腳相向，其父母為此聲請保護令。

去年8月29日下午6時許，鐘男又在酒後與父母要錢不成，雙方發生衝突，鐘男竟出手毆打父親並拿東西丟他，鐘母上前阻攔，並持拖鞋拍打鐘男，兩人追打到大馬路上，鐘竟因此心生不滿，出手將老母親重推在地，鐘母頭部重擊柏油地板後重傷。

一旁鄰居見狀急忙報警，鐘母送醫後仍舊不治。鐘男在偵查與審理時皆坦承犯行，但卻辯稱是「希望母親跌坐地板不要管這麼多」，沒想到母親意外死亡，並辯稱當下因沒有戒酒、好好吃藥，處於辨識行為降低的情形，希望可以減輕其刑。

合議庭檢視監視畫面，發現鐘男推倒老母時，依常理可知老母極可能會以頭部著地方式往後倒，若他只是希望母親跌坐地板，應該不會從其母肩膀以上推她，不採信鐘男的說詞。