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逆子酒後要錢不成 重推母親倒地致死竟還求減刑

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

鐘姓男子因長期家暴父母被聲請保護令，去年8月他酒後向父母要錢不成，又違反保護令對父親動粗，其母上前阻攔，鐘男竟出手將老母推倒，致其頭部重擊地板送醫不治。新北地方法院審理時，鐘男以不是故意犯罪、辨識行為低等理由盼獲減刑，不為合議庭所採信，依傷害直系血親尊屬、傷害直系血親尊屬致死各處有期徒刑4月、有期徒刑8年2月。

檢警調查，鐘男有酗酒、吸食強力膠、施用毒品等前科，常因此在酒後與父母要錢，要不成便對父母拳腳相向，其父母為此聲請保護令。

去年8月29日下午6時許，鐘男又在酒後與父母要錢不成，雙方發生衝突，鐘男竟出手毆打父親並拿東西丟他，鐘母上前阻攔，並持拖鞋拍打鐘男，兩人追打到大馬路上，鐘竟因此心生不滿，出手將老母親重推在地，鐘母頭部重擊柏油地板後重傷。

一旁鄰居見狀急忙報警，鐘母送醫後仍舊不治。鐘男在偵查與審理時皆坦承犯行，但卻辯稱是「希望母親跌坐地板不要管這麼多」，沒想到母親意外死亡，並辯稱當下因沒有戒酒、好好吃藥，處於辨識行為降低的情形，希望可以減輕其刑。

合議庭檢視監視畫面，發現鐘男推倒老母時，依常理可知老母極可能會以頭部著地方式往後倒，若他只是希望母親跌坐地板，應該不會從其母肩膀以上推她，不採信鐘男的說詞。

雖然精神鑑定報告書指出鐘男犯案時因酒精中毒導致自我抑制力不足，但合議庭審酌鐘男屢因喝酒、吸毒造成情緒失控、家庭和諧，又未聽醫師勸導戒酒，導致母親重傷致死、又傷害父親，認定鐘男不符減刑規定，依傷害直系血親尊屬、傷害直系血親尊屬致死各處有期徒刑4月、有期徒刑8年2月。

鐘男因酒後向父母要錢不成，竟出手傷害老父並重推老母在地，使老母親頭部重擊地板死亡，新北地院依傷害直系血親尊屬、傷害直系血親尊屬致死罪各處4月徒刑、8年2月徒刑。 聯合報系資料照
鐘男因酒後向父母要錢不成，竟出手傷害老父並重推老母在地，使老母親頭部重擊地板死亡，新北地院依傷害直系血親尊屬、傷害直系血親尊屬致死罪各處4月徒刑、8年2月徒刑。 聯合報系資料照

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