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嫌3個月大女兒哭鬧 狠母搖晃撞頭、餵安眠藥恐成植物人

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

劉姓婦人2018年不滿3個多月大女兒哭鬧，動手搖晃、撞擊凌虐，甚至餵女嬰吃安眠藥，導致女嬰高燒不退，劉送醫後又留下假資料，狠心拋棄溜走，院方見女嬰傷痕累累，頭部、右手骨折，腦部重創影響智力、視力，一審依成年人對兒童重傷害、遺棄等罪判劉婦6年徒刑，案件上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持一審判決，可上訴。

劉婦和羅姓男友同居在租屋處，她明知女兒出生不久，身體發育尚未健全，卻將女嬰猛烈搖晃，拉去撞堅硬物表面，導致腦出血、顱骨骨折，連視網膜與眼球玻璃體都受傷；她為阻止女兒哭鬧而餵食安眠藥，2018年8月24日她發現女兒有異自行送醫，但為躲避追查，在醫院留下虛偽資料後，趁醫護人員未注意落跑，遺棄仍在加護病房急救的女兒，院方找不到人打電話才知她留下假資料，警方循線逮捕她。

醫院發現，女嬰受虐導致顱骨、右手骨折，加上遭不當餵食含有苯二氮平類的安眠性藥物，產生持續性缺氧、缺血，導致她腎臟、肝臟受損，尤其又以腦部傷害最嚴重，引發癲癇、意識障礙、視力不良及大腦萎縮，後續極可能成為智障、肢障、視障、精障，甚至癱瘓或植物人等狀態。

劉婦僅坦承遺棄女兒，但否認重傷害犯行，對於凌虐、餵食安眠藥部分交代不清，一度還辯稱是女兒自己摔下床才撞到頭。法院認為，劉婦雖否認重傷害，但根據卷證資料，認定女嬰2018年6月25日至8月25日期間，至少三度受到外力傷害，且受人為外力劇烈搖晃、頭部撞擊堅硬表面2次，遭不當餵食安眠藥物。

一審依成年人對兒童重傷害罪判刑5年6月，遺棄部分判刑8月，應執行6年徒刑；案件上訴，高院二審認為，原審判決沒有違誤，劉婦上訴沒有理由，駁回上訴，維持一審判決。

示意圖／ingimage
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植物人 台灣高等法院

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