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女子買正韓項鍊退貨不成 Google評論「就是淘寶貨」遭起訴

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

陳女坦承購買項鍊、用Ｇoogle評論說「就是淘寶貨」，但是否認妨害名譽，強調「只是表達主觀感受」。情境示意圖。圖／Ingimage
陳女坦承購買項鍊、用Ｇoogle評論說「就是淘寶貨」，但是否認妨害名譽，強調「只是表達主觀感受」。情境示意圖。圖／Ingimage

陳姓女子日前在台北市一家正韓飾品店購買項鍊，因退換不成，在Ｇoogle網路評論涉嫌指摘，商品「就是淘寶貨」店家澄清後，陳女又留言「是不知您是否對淘寶網有所偏見...見識不甚廣博...」等語，店家怒提告妨害名譽。士林地檢署檢察官認為，這是暗指店鋪販售商品是仿冒品，陳女濫用文雅與會貶抑嘲諷他人，依加重誹謗罪嫌起訴。

楊姓老闆獨資經營的北市士林區一家飾品舖，主打正韓飾品，今年2月16日，27歲陳女購買項鍊後想退換，店員表示「須請示楊老闆」沒有第一時間同意退貨。

起訴指出，陳女希望可以對店舖施加不法壓力，達到退貨目的，涉嫌在隔天下午5時許在Ｇoogle評論指摘，店鋪所販售商品「就是淘寶貨」暗指店舖所販售商品為仿冒品、廉價的粗製濫造者，足以貶損楊老闆飾品舖應受的社會評價。

陳女坦承購買項鍊、用Ｇoogle評論說「就是淘寶貨」，但是否認妨害名譽，強調「只是表達主觀感受」。

陳女評論後，店家對此澄清，陳女竟仍回覆「淘寶貨顧名思義為淘寶網上購買的到的貨品...不知您是否對淘寶網有所偏見或誤解或是見識不甚廣博...」等語，並將原評價5星改為1星。

檢察官認為，衡量陳女在Ｇoogle評價、留言的上下文，雙方對話、報關簽收等證物，陳女辯詞均強詞奪理，顯然濫用文雅語彙而貶抑、嘲諷他人，實是毫無法治觀念，所辯是卸責之詞，不足採信，全案依照加重誹謗罪嫌起訴。

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