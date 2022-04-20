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老公酒駕害車主老婆罰6萬 法院認定「她不知情」判免罰

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

王姓男子去年發生車禍，警方發現他酒測值為0.46毫克，而王妻是車主也是同車乘客，被依違反道路交通處罰條開罰，王妻不服提行政訴訟，台北地方法院認為王妻難以知悉丈夫體內酒精濃度超標，判撤銷處分，王妻勝訴免罰，可上訴。

王去年11月19日下午1時許，開車載妻子出門，途中發生交通事故，員警獲報到場，王酒測值達0.46毫。警方認為，王妻是車主也是同車乘客，認為違反道路交通處罰條例規定，「汽車所有人明知駕駛酒精濃度超標而不禁駛」，開罰6萬元，吊扣汽車牌照3個月。

王妻提告主張，丈夫是當天凌晨0時在家喝酒，而他開車約是同日下午1時許，已間隔長達13小時，遠超過一般人代謝酒精的時間；再者，她見丈夫開車時意識清楚、舉止正常、身上沒有散發酒味，也沒有任何異狀，而確信丈夫體內酒精已代謝完畢，才讓丈夫開車，與道交條例中「明知」的要件不符。

台北市交通事件裁決所反駁，王酒測值超標，警方舉發並沒有違反法令；法官認為，勘驗員警採證光碟畫面，足證王飲酒後距離開車的時間長達13小時，但殘存體內酒精濃度仍高，但王臉色、肢體都未有異狀，認為王妻是否知道丈夫體內仍存超標的酒精濃度，有所疑慮。

法院指出，另也根據施行酒測警員作證的說法，王當時身上沒有酒味，意識清楚，外觀與一般人沒有異狀，認定王妻說法屬實，確實難以知悉王體內仍存超標的酒精濃度，判撤銷處分，王妻免罰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒測示意圖，與本案無關。圖／聯合報系資料照片
酒測示意圖，與本案無關。圖／聯合報系資料照片

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