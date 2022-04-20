影／疫情升溫抓酒駕不手軟 中警臨檢逮KTV醉男送辦

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

隨著新冠肺炎確診人數連日破千人，疫情升溫，台中市第二警分局為兼具警員執勤健康與轄區治安，昨天仍執行取締酒駕勤務，在北區青島東路一帶，查獲邱姓男子在KTV歡唱後，飲用4罐啤酒仍騎機車上路，酒測超標，依公共危險送辦，第二警分局表示，上個月取締酒駕已查獲91件案件，對比去年同期，減少5件。

第二警分局表示，近來疫情升溫，除需注意同仁健康狀況外，治安工作不能偏廢，目前台中市警局無警員確診個案，所以在昨天凌晨由分局長陳家銘率各編組組長，對帶班幹部實施任務交付，執行取締酒駕勤務，查獲一件公共危險案件。

被查獲的邱姓男子（43歲）是在18日晚間10時許，前往北屯區超級巨星KTV歡唱，期間喝了4瓶啤酒，19日凌晨零時從KTV離開後，自行騎機車，永興所副所長葉宇晟等3人巡邏時，看到邱有酒容且行車不穩，攔下盤查後進行酒精測試，發現酒測值超過每公升0.38毫克，依公共危險罪嫌送辦。

第二警分局說，去年12月1日至今年2月28日止，第一波「掃除『醉』犯」專案期間，即取締190件，列各分局之首，第一波專案結束後，仍持續針對轄內易酒駕熱區，規畫勤務加強取締，今年3月也取締酒駕91件，酒駕肇事案件也比去年同期減少5件。

第二警分局長陳家銘說，警察身處第一線治、交安維護工作，無論是執行擴大臨檢、查察實聯制或取締酒後駕車，皆會與民眾直接接觸，且擴大臨檢更是在民眾往來的公共場所，也是密閉空間內執行，同仁出勤時務必要配戴口罩、護目鏡、手套及使用酒精清潔消毒，讓員警多一層保障，保障自身安全同時也在保護社會大眾。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市第二警分局在防疫期間不忘取締酒駕，昨天執行勤務，查獲一件公共危險案件。圖／第二警分局提供
台中市第二警分局在防疫期間不忘取締酒駕，昨天執行勤務，查獲一件公共危險案件。圖／第二警分局提供
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