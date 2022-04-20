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中火廠商水泥偷工減料遭搜索 涉詐三千萬老闆50萬交保

聯合報 / 記者曾健祐／台中即時報導

中火力發電廠承包商弘展公司涉嫌承攬電廠基樁偷工減料，經民間單位檢舉浮報水泥頓數超過實際使用1倍，不法所得逾3000萬元；台中地檢署昨指揮廉、調搜索，帶回鄭姓負責人、員工等，複訊後認為嫌疑重大，依偽造文書、詐欺等罪嫌聲押丁姓員工，鄭男則認無羈押必要，命50萬元交保。

台中地檢署表示，全案經民生犯罪組檢察官馬鴻驊偵辦，昨指揮調查局嘉義市調處、廉政署中調組等，兵分6處搜索弘展公司辦公室、廠方等地，帶回相關單據、報價紀錄及電腦資料等。

檢調廉昨也傳訊包括鄭姓負責人在內一共14人，將鄭、丁姓員工等5人列被告，其餘員工、台電人員9人列證人，複訊後考量鄭大致坦承，依偽造文書、普通詐欺罪等命他50萬元交保，另丁男因有串證之虞向台中地院聲請羈押。

據了解，檢方扣得的弘展公司水泥價單，出具用量明顯和實際使用不符，已經有申報不實、詐領財物情節，但實際用量是否符合工程規範等，都需要詳細釐清；但全案層級是否仍僅有偽文、詐欺等，現有證據雖未指出台電人員事前知悉或有包庇等，檢方也會一併釐清，不排除向上發展。

台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會指出，該會去年揭露台中火力發電廠基樁工程弊案，經具狀向新北地檢檢舉告發弘展公司，今年3月新北檢移轉管轄由台中地檢偵辦。

協會說，該中火工程弊案，以造假單據浮報超過2萬噸水泥外，弘展公司還參與國防部公館營區工程弊案，以假造單據浮報下包工程款，以利中華工程套出現金行賄將官，直言是慣犯。

協會去年9月曾揭露，弘展公司承攬中火發電廠基樁工程，透過偽造水泥出廠單偷工減料，經他們向檢方檢舉後，負責人鄭俊明才去自首；根據他們掌握真偽水泥出廠單，從2019年1月至2020年8月間，長期偽造與實際水泥進貨量，總頓數浮報超過1倍。

協會控訴弘展公司實際使用水泥數量，相較在工程品質監控中陳報的數量，少了一半以上，根本是惡劣工程品質，簡直是一顆不定時炸彈，若以當時水泥進價每噸1800元，估計弘展公司不法所得超過3000萬元。

台中地檢。記者曾健祐／攝影
台中地檢。記者曾健祐／攝影

中火 詐欺

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