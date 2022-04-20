「白色戀人」拆箱分包販售 台南男挨罰告官還敗訴

台南黃姓男子前年2月間遭檢舉，在中華夜市管理室旁選物販賣機內，販售日本戀人及杏仁脆肉片疑逾期食品且無中文標示，3月間也遭花蓮縣衛生局查獲，在網路上販售韓國油漆桶海鹽洋芋片涉及不實廣告，挨罰3萬、4萬元，他辯第一次販售並不知情，不為法官所接受，駁回行政訴訟。

台南地院認為，黃男既從事販售食品，不論其是否知悉食品安全衛生管理法的詳細規定，基於食品販賣者賣方角色，就其販售食品商品應有該食品資訊中文標示，使買受人能知悉購買食品的詳細資料，是出賣人交易上應盡義務與責任。黃男辯稱是初次經營不知相關規定的主張，沒有理由，應予駁回。

據調查，前年2月20日，台南衛生局接獲民眾電話檢舉，指永康區中華夜市管理室旁廁所旁選物販賣機內的日本食品疑為逾期食品且無中文標示，該局同年月24至26日現場稽查，發現陳列包裝盒上無中文標示產品資訊的「白い恋人」、不透明包裝袋上無任何標示的「杏仁脆肉片」。

此外，前年3月19日，花蓮縣衛生局網路稽查發現，黄男在網路刊登「韓國油漆桶海鹽洋芋片」食品廣告，疑涉不實、誇張易生誤解等內容，同年4月7日函請衛生局查辦。

黃男主張，稽查人員前往中華夜市稽查當日，該選物販賣機並無營業，經稽查人員聯絡後前往將該機台內商品取出交由稽查人員檢查。他說，商品均由供應商提供，原商品外箱均有產品標示，他是初次經營，不知箱內每盒（包）商品均要有標示。他也說，網路廣告上刊登後，均未賣出相關商品。

衛生局認為，稽查人員至該選物販賣機稽查，確認該機台通電可供投幣操作，而機內食品商品包裝外觀均無中文標示產品資訊，才由夜市管理人員聯絡黃男前來說明，並取出機台內商品查驗確認均無中文標示產品資訊；黃男坦承將購入整箱商品拆箱以箱內各盒、包為販售單位，而未於各盒、包外包裝為中文標示。