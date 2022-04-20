上網買到假住宿券 小資女聯手警方釣魚揪出騙子

洪姓女子在網路徵求宜蘭某五星級飯店住宿券，余姓女子看到後認為有機會撈一筆，上網下載住宿券圖檔，修圖後再跑到超商列印，想以假亂真騙過洪女，但洪拿到手後發現住宿券質感粗糙，懷疑余女詐欺，報警後與警方聯手釣出余女，順利逮到對方，高雄地檢署偵結，依偽造有價證券罪將余女起訴。

檢方調查，該間高檔五星級飯店每晚房價萬元起跳，但住宿折價券相對優惠，洪女想以便宜價格入住飯店，在網路向其他網友徵求住宿券，余女看洪女徵求文以後，認為有機可趁，以假名私訊洪女，以8張住宿券合計6萬元成交。

後來余女上網找到該飯店的住宿券圖檔，利用電腦修圖後，更改住宿券編號及條碼，再請李姓男友到超商列印16張假住宿券，隔天面交交給洪女。

但洪拿到住宿券後，發現雖然外觀無異，但摸起來質感粗糙，不像飯店發行的住宿券，懷疑遭余女欺騙，跑到警局求助，後來與員警聯手，佯稱價格太便宜，想再多買4張，順利釣中余女後，雙方約出來面交，等余女現身後，在場埋伏的員警一擁而上，將余女及李男一起帶回派出所偵辦。