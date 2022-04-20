訴訟改革還是限縮權利？立院公聽會司院、法部不同調

立法院司法及法制委員會今舉行「落實司法改革建構金字塔型訴訟制度」公聽會，司法院秘書長林輝煌表示，審、檢、辯、學在1999年全國司法改革會議、2017年司法改革會議都有建立「金字塔訴訟制度」的改革決議，將終審法院定位為嚴格法律審，發揮統一法律見解的功能。不過新制是否影響人民訴訟權，立委和與會專家各有意見。

立法委員邱顯智表示，審判是人在判而非神在判，限縮上訴權，恐涉及錯判。邱說，約三成民事案件上訴二審遭廢棄，被廢棄的裁判可能涉及一審的裁判品質，在釐清之前，不應該限制人民提出新攻擊、防禦方法；若第一審不紮實，第二審的門又關起來，該怎麼辦？邱質疑，司法院好像完全不在乎「法官會判錯」，限縮上訴權將犧牲發現真實的目標。

立委江永昌質疑「只許法院發回更審、不許百姓聲請上訴」，要解決訴訟負擔的問題，也要解決這問題。真理大學法律學系教授吳景欽表示，要推金字塔，那究竟第一審何時會「堅實」？另外，目前第三審是否過寬？他覺得沒有。

曾是刑事律師的台北大學法律系助理教授顏榕表示，制度的調整要一併思考，如果光是限制，對當事人來說並非好事。

政大法學院院長許政賢表示，大家念茲在茲公平正義，如果大家相信最高院是公平正義的最後一道防線，案子在最高法院確定，有其意義。許認為，民事訴訟有高度技術性，民事訴訟採強制律師代理有一定必要性。

台大法律系教授柯格鐘說明，行政訴訟現在屬三級二審制，司法院欲將設在各地方法院的行政訴訟庭改設到高等行政法院之下，目的是專業化，都市「民告官」的案子較多，在鄉下情況比較少，城鄉落差相當大。柯認為，巡迴法庭只解決開庭的問題，但如何閱卷？數位卷證能做到遠端也能使用嗎？柯也贊成強制律師代理，行政法相當專業，此舉有助審判效率。

林輝煌表示，刑事部分，未來提起第三審上訴除應以判決牴觸憲法、司法院解釋、違背最高法院判例等權利上訴外，也採許可上訴制，理由必須是有判決違背法令的情形，得以「從事法之續造、確保裁判之一致性或其他涉及之法律見解具有原則上之重要性」或「原審判決有重大事實誤認，且足以影響裁判結果」。

民事部分修法主要為擴大許可上訴的適用範圍，限縮第三審法院審判範圍，使第三審法院不致過度介入事實的認定。修正草案也配套修正再審制度，為避免濫訴，若再審之訴不合法或無再審事由經裁定駁回確定，不得聲請再審，對同一主張反覆聲請再審3次將「不予處理」。

林說，上訴三審的事由若夠寬，會造成三審就不是法律審，案件不斷撤銷發回，折磨當事人。林表示不可能讓經驗淺的法官到最高法院，目前最高法院有90位法官，最高行政法院有20位，最高法院廢棄發回的比率約有二成，去年則達二成九，司法院的改革非一步到位，而是希望循序漸進。

法務部次長蔡碧仲表示，不可否認延宕數十年的案件將讓司法公信力下降，大家都同意要「快」，但也要「準」。蔡認為司改國是會議並沒有說要「許可上訴制」，若行嚴格的許可上訴制，當案件事實認定有誤，後果嚴重。