影／國道汽車變換車道不慎 害後方小貨車失控側翻

今天上午王姓小貨車女司機，駕車行經國道1號汐五高架道南向32公里五股路段，疑為閃避前方一輛變換車道汽車，而失控側翻，所幸女駕駛自行爬出車外沒有大礙，王女沒有酒駕，確切肇事原因仍待警方調查釐清。

據了解，王女（47歲）今天上午11時許，駕駛一輛小貨車，行經國道1號汐五高架道南向32公里五股路段，疑因前方一輛汽車變換車道不當，導致王女閃避不及失控翻車，所幸王女有繫安全帶沒被拋出車外，隨後她自行脫困，幸運僅左手臂擦挫傷無大礙。

整起事故造成3車道受影響，車流一度回堵近2公里，國道警獲報派員趕抵協處，於11時44分排除事故現場恢復順向通車。由於王女沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方進一步釐清。

國道警提醒用路人，應遵守交通安全規則，變換車道不當，為高速公路事故常見的肇事因素，除處罰新台幣3,000至6,000元，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。