聽新聞
test
0:00 / 0:00

勞金弊案「0認罪」女檢察官兩百頁論告大戰游廼文12人

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

勞動部勞金局投資組前組長游廼文被控與寶佳集團前執行長唐楚烈、業者等操縱遠百股票，讓寶佳獲利破億，游與業者12人依貪汙、投信法特別背信多罪起訴，台北地院審理進入最後進辯論階段，全案訂8月19日宣判。

勞金案由審判長江俊彥、法官林勇如、林彥成組合議庭審判，節奏明快，由於案卷龐雜，非同一般，採集中審理，12名被告全作無罪答辯，公訴女檢察官翁珮嫻則在辯論庭製作200頁投影片論告，讓本案能判決有罪。

不過，相關投信業者的數十名辯護人，多以檢察官偵查所舉證犯罪構成要件不足、證據解讀有疑問、未受游廼文脅迫、個人且未獲利、操盤遠百是靠專業評估等辯論，一律否認犯罪。

事實上，勞金炒股案是台北地檢署指揮廉政署查辦的年度大案，主要被告游廼文偵查中遭聲押禁見獲准，去年8月獲以500萬元交保。

被告包括游廼文、寶佳集團資產管理公司前執行長唐楚烈、寶佳集團資產管理公司投資主管邱裕元、復華投信公司投資長邱明強、復華投信公司投資副總劉建賢、復華投信公司研究員陳周倫。

另有統一投信公司資深副總經理闕志昌、統一投信公司資深投資經理郭士慶、統一投信公司資深投資經理孫民承、統一投信公司研究員俞建業；群益投信投資處資產管理部專業副總謝志英、群益投信共同基金經理人員湯明真。

檢察官指控，唐楚烈為了讓寶佳、嘉源公司利用股價落差從中賺取差價利潤，擇定遠東百貨股票作為標的，結合游廼文趨使業者非法操縱遠百股價。

檢方統計，唐楚烈、游廼文等透過操縱遠百股價等犯行，讓寶佳、嘉源因而取得犯罪所得2億7556萬1241元，檢察官起訴時並認定，游廼文位居要職，對內霸凌下屬，對外仗勢濫權，且犯後飾詞狡辯，建請法官從重量刑。

檢察官 群益 勞動部 炒股 貪汙

延伸閱讀

澎湖西嶼鄉長許月里涉工程弊案遭聲押 夫婿5萬元交保

美河巿弊案判10年 北市捷運局前處長報到發監執行

竹縣+15 遠百竹北壽喜燒、高鐵新竹站、湖口市場有足跡

苗縣三灣鄉長溫志強涉太陽能等弊案遭搜索 檢聲押禁見

相關新聞

工程弊案涉貪收包商回扣 澎湖西嶼鄉長許月里30萬交保

澎湖縣西嶼鄉公所爆發工程採購弊案，鄉長許月里涉收包商回扣，許與承辦技士遭澎湖地檢署聲請羈押，今天下午開庭。法院諭令許月里...

砍女友60刀稱義憤殺人 律師盼交保：重返職場賺賠償金

男子林璟暉不滿李姓女友聲請保護令，打上百通電話逼復合，李女拒絕，2020年8月林到她上班的按摩店狂砍60刀殺人。林辯稱因...

烏龍？ 新北警察告警察恐嚇 公訴罪想撤告已來不及

新北市政府警察局某分局偵查隊一名分隊長，不捨熟識的偵查佐申請統調，以「兄弟口吻」傳訊息說「調地不說聲」「X，以後遇的到啦...

台灣治安史上最高額現金7736萬元搶案 最後落網者重判21年

台灣治安史上最高額現鈔7736萬元搶案，最後一名嫌犯黃江正逃亡12年後，去年9月間在台南安平租屋處落網，警方當場起出3把...

理專監守自盜近3億被判10年半 女借戶頭給他也被訴

台新銀行前理財專員周勵宏為彌補投資虧損，盜用6名VIP客戶存款2億多元，台北地方法院審理，依銀行法特殊背信、偽造文書罪判...

郡宏董座遭限制出海但想去澎湖「跳島」 法官：本島玩就好

郡宏光電公司董事長林勇任涉掏空案，依違反證券交易法等罪起訴，限制出海；林聲請暫時解禁，表示想「增進家人間感情，搭船至澎湖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。