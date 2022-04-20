勞金弊案「0認罪」女檢察官兩百頁論告大戰游廼文12人

勞動部勞金局投資組前組長游廼文被控與寶佳集團前執行長唐楚烈、業者等操縱遠百股票，讓寶佳獲利破億，游與業者12人依貪汙、投信法特別背信多罪起訴，台北地院審理進入最後進辯論階段，全案訂8月19日宣判。

勞金案由審判長江俊彥、法官林勇如、林彥成組合議庭審判，節奏明快，由於案卷龐雜，非同一般，採集中審理，12名被告全作無罪答辯，公訴女檢察官翁珮嫻則在辯論庭製作200頁投影片論告，讓本案能判決有罪。

不過，相關投信業者的數十名辯護人，多以檢察官偵查所舉證犯罪構成要件不足、證據解讀有疑問、未受游廼文脅迫、個人且未獲利、操盤遠百是靠專業評估等辯論，一律否認犯罪。

事實上，勞金炒股案是台北地檢署指揮廉政署查辦的年度大案，主要被告游廼文偵查中遭聲押禁見獲准，去年8月獲以500萬元交保。

被告包括游廼文、寶佳集團資產管理公司前執行長唐楚烈、寶佳集團資產管理公司投資主管邱裕元、復華投信公司投資長邱明強、復華投信公司投資副總劉建賢、復華投信公司研究員陳周倫。

另有統一投信公司資深副總經理闕志昌、統一投信公司資深投資經理郭士慶、統一投信公司資深投資經理孫民承、統一投信公司研究員俞建業；群益投信投資處資產管理部專業副總謝志英、群益投信共同基金經理人員湯明真。

檢察官指控，唐楚烈為了讓寶佳、嘉源公司利用股價落差從中賺取差價利潤，擇定遠東百貨股票作為標的，結合游廼文趨使業者非法操縱遠百股價。

檢方統計，唐楚烈、游廼文等透過操縱遠百股價等犯行，讓寶佳、嘉源因而取得犯罪所得2億7556萬1241元，檢察官起訴時並認定，游廼文位居要職，對內霸凌下屬，對外仗勢濫權，且犯後飾詞狡辯，建請法官從重量刑。