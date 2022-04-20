聽新聞
test
0:00 / 0:00

機車後輪爆胎 後載友人亡 騎士行前未檢查過失致死判刑

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

郭姓男子去年10月某日，在基隆市的道路騎機車後載林姓友人，因後輪爆胎，機車失控甩尾，林姓友人從後座彈飛倒地頭部受到撞擊，送醫不治。法官認為，郭男行車前未檢查輪胎是否確實有效，導致意外發生，依過失致死罪判郭男有期徒刑6月，可易科罰金。

基隆地院判決書指出，郭姓男子去年10月5日下午，在新北市住處附近，騎乘一輛普通重型機車，後載林姓友人上路，沿新北市汐止區新台五路往基隆方向行駛，約在下午2時42分許，行經基隆市某道路路段時，因後輪爆胎，機車失控甩尾倒地。

檢警調查，林姓友人當時從機車後座彈飛，受有頭部外傷併顱內出血及顱骨骨折、心臟停止、肺臟出血、多重器官衰竭等傷害，經送醫急救動手術住院，10月7日下午5時32分不治死亡。

警方報請檢方相驗調查，意外發生時，並無其他車輛，肇事原因是後輪爆胎，致機車失控甩尾倒地。

法官審理指出，郭男行車前應注意就輪胎詳細檢查確實有效，小心謹慎以維護自身及他人之生命身體安全，而依當時情形並無不能注意情事，卻疏於注意，貿然駕駛機車搭載林姓友人上路，肇致所駛乘的機車後輪爆胎，其搭載的被害人後座彈飛死亡，涉犯過失致死罪。

機車後輪爆胎後載友人亡，騎士未檢查輪胎過失致死判刑，圖為示意圖。記者游明煌／攝影
機車後輪爆胎後載友人亡，騎士未檢查輪胎過失致死判刑，圖為示意圖。記者游明煌／攝影

基隆 器官

延伸閱讀

男違規過馬路被連撞4次慘死 駕駛們全依過失致死起訴

父過台中馬路遭轎車撞上不治 女兒網求行車記錄器釐清

聯結車撞翻消防車釀1死4傷 3400萬和解肇事司機換免關

聯結車撞國道護欄 鋼管從天而降...橋下貨車輾過衰爆胎

相關新聞

工程弊案涉貪收包商回扣 澎湖西嶼鄉長許月里30萬交保

澎湖縣西嶼鄉公所爆發工程採購弊案，鄉長許月里涉收包商回扣，許與承辦技士遭澎湖地檢署聲請羈押，今天下午開庭。法院諭令許月里...

砍女友60刀稱義憤殺人 律師盼交保：重返職場賺賠償金

男子林璟暉不滿李姓女友聲請保護令，打上百通電話逼復合，李女拒絕，2020年8月林到她上班的按摩店狂砍60刀殺人。林辯稱因...

烏龍？ 新北警察告警察恐嚇 公訴罪想撤告已來不及

新北市政府警察局某分局偵查隊一名分隊長，不捨熟識的偵查佐申請統調，以「兄弟口吻」傳訊息說「調地不說聲」「X，以後遇的到啦...

台灣治安史上最高額現金7736萬元搶案 最後落網者重判21年

台灣治安史上最高額現鈔7736萬元搶案，最後一名嫌犯黃江正逃亡12年後，去年9月間在台南安平租屋處落網，警方當場起出3把...

理專監守自盜近3億被判10年半 女借戶頭給他也被訴

台新銀行前理財專員周勵宏為彌補投資虧損，盜用6名VIP客戶存款2億多元，台北地方法院審理，依銀行法特殊背信、偽造文書罪判...

郡宏董座遭限制出海但想去澎湖「跳島」 法官：本島玩就好

郡宏光電公司董事長林勇任涉掏空案，依違反證券交易法等罪起訴，限制出海；林聲請暫時解禁，表示想「增進家人間感情，搭船至澎湖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。