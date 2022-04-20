聽新聞
test
0:00 / 0:00
機車後輪爆胎 後載友人亡 騎士行前未檢查過失致死判刑
郭姓男子去年10月某日，在基隆市的道路騎機車後載林姓友人，因後輪爆胎，機車失控甩尾，林姓友人從後座彈飛倒地頭部受到撞擊，送醫不治。法官認為，郭男行車前未檢查輪胎是否確實有效，導致意外發生，依過失致死罪判郭男有期徒刑6月，可易科罰金。
基隆地院判決書指出，郭姓男子去年10月5日下午，在新北市住處附近，騎乘一輛普通重型機車，後載林姓友人上路，沿新北市汐止區新台五路往基隆方向行駛，約在下午2時42分許，行經基隆市某道路路段時，因後輪爆胎，機車失控甩尾倒地。
檢警調查，林姓友人當時從機車後座彈飛，受有頭部外傷併顱內出血及顱骨骨折、心臟停止、肺臟出血、多重器官衰竭等傷害，經送醫急救動手術住院，10月7日下午5時32分不治死亡。
警方報請檢方相驗調查，意外發生時，並無其他車輛，肇事原因是後輪爆胎，致機車失控甩尾倒地。
法官審理指出，郭男行車前應注意就輪胎詳細檢查確實有效，小心謹慎以維護自身及他人之生命身體安全，而依當時情形並無不能注意情事，卻疏於注意，貿然駕駛機車搭載林姓友人上路，肇致所駛乘的機車後輪爆胎，其搭載的被害人後座彈飛死亡，涉犯過失致死罪。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言