機車後輪爆胎 後載友人亡 騎士行前未檢查過失致死判刑

郭姓男子去年10月某日，在基隆市的道路騎機車後載林姓友人，因後輪爆胎，機車失控甩尾，林姓友人從後座彈飛倒地頭部受到撞擊，送醫不治。法官認為，郭男行車前未檢查輪胎是否確實有效，導致意外發生，依過失致死罪判郭男有期徒刑6月，可易科罰金。

基隆地院判決書指出，郭姓男子去年10月5日下午，在新北市住處附近，騎乘一輛普通重型機車，後載林姓友人上路，沿新北市汐止區新台五路往基隆方向行駛，約在下午2時42分許，行經基隆市某道路路段時，因後輪爆胎，機車失控甩尾倒地。

檢警調查，林姓友人當時從機車後座彈飛，受有頭部外傷併顱內出血及顱骨骨折、心臟停止、肺臟出血、多重器官衰竭等傷害，經送醫急救動手術住院，10月7日下午5時32分不治死亡。

警方報請檢方相驗調查，意外發生時，並無其他車輛，肇事原因是後輪爆胎，致機車失控甩尾倒地。