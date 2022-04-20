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中興高中「校庫當私庫」掏上億 校產付校董看護費判刑
台北市前私立中興高中遭前董事長江克雄、次子江志偉「校庫當私庫」掏空資產，檢方指控，江氏父子違反商業會計法、詐欺罪；台北地方法院審理，今天判江志偉有期徒刑2年，江克雄審判中過世，判公訴不受理。
同案合議庭另判處配合犯案核銷不實單據、發票的黃姓、陳姓2廠商有期徒刑5月、9月，均得易科罰金，但都緩刑3年。可上訴。
1949年成立的中興高中因財務問題，2017年被市府教育局勒令停招。檢方指控，江志偉等人以親友充當人頭教職員領取教學薪資、獎金，2001至2015年共計掏空學校資產上億元。
檢調查出，江克雄身為中興高中校董，依法不可領取校務薪資，卻按月領取，另安排妻子、家人在學校掛名人頭教職員，領取款項包括課業輔導費、年終獎金；此外，江氏家族的開銷也全自校務基金支用，含裝潢費、地價稅、母親喪葬費用、私人看護費用、醫療費用等。
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