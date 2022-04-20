中興高中「校庫當私庫」掏上億 校產付校董看護費判刑　

台北市前私立中興高中遭前董事長江克雄、次子江志偉「校庫當私庫」掏空資產，檢方指控，江氏父子違反商業會計法、詐欺罪；台北地方法院審理，今天判江志偉有期徒刑2年，江克雄審判中過世，判公訴不受理。

同案合議庭另判處配合犯案核銷不實單據、發票的黃姓、陳姓2廠商有期徒刑5月、9月，均得易科罰金，但都緩刑3年。可上訴。

1949年成立的中興高中因財務問題，2017年被市府教育局勒令停招。檢方指控，江志偉等人以親友充當人頭教職員領取教學薪資、獎金，2001至2015年共計掏空學校資產上億元。