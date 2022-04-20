南投童被父母叫「狗」凌虐亡 二審認母未涉殺人改輕判

南投林姓男子、徐姓妻子育有雙胞胎，因3歲小兒子發展遲緩，以「狗」、「啞巴」稱呼，常動手管教，去年3月21日，林推打小兒子撞牆致死，因男童有新舊傷，認定二人涉重嫌，依殺人罪送辦，一審認定林姓夫妻涉凌虐幼童致死，分判14年、12年，二審今早宣判，認定林妻未參與毆打，撤銷改判4年，林仍維持原判還押。

台中高分院表示，全案經審理後認定，被害男童在去年3月21日遭林毆打送醫不治，徐女未參與，因此撤銷一審判決，改依凌虐妨害幼童發育罪，刑期從12年改判為4年，而林仍維持一審原判，認定涉殺人、凌虐幼童致死罪，判刑14年，全案仍可上訴。

判決指出，林姓男子（38歲）與徐姓妻子育有一對雙胞胎兄弟，不過3歲的小兒子，因為發展遲緩，原由林母照顧，不過林母生病後，林在去年底將小兒子接回照顧，不過小兒子返家後，適應不良、發展遲緩，不太講話，也無法表達大小便，經常弄髒褲子，林、徐常動手毆打管教，將小兒子關浴室吃飯、睡覺，平時還以「狗」、「啞巴」稱呼。

林對小兒子的肢體管教，徐女坐視，有時會動手參與，曾在早餐加入辣油給小兒子食用，或是用毛巾綁雙手，以不明物品封口，再用黑色口罩遮眼，要求小兒子坐在椅子，想要讓小兒子坐到睡著時跌倒撞地。

去年3月21日，林徒手教訓小兒子，還將小兒子推倒撞牆，導致小兒子昏迷送醫急救，同年4月1日傷重不治。

男童住院期間，院方發現男童身上布滿新舊傷痕，疑似受虐通報，檢警追查，男童疑遭長期被虐待，徐母涉嫌重大，檢方訊後將2人依殺人、凌虐妨害幼童發育等罪向法院聲押獲准，一審認定二人涉凌虐幼童致死罪，分別判林14年、徐12年徒刑。

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