司法院推金字塔訴訟 教授：民眾就想上訴哪管判決品質

立法院司法及法制委員會今舉行「落實司法改革建構金字塔型訴訟制度」公聽會，質疑司法院力推第三審嚴格法律審、強制律師代理、限制聲請調查新證據的原則規範、地院行政訴訟庭改設於高等行政法院等新制，恐傷害民眾訴訟權。司法院秘書長林輝煌表示，朝「堅實的事實審」「第二審嚴格續審」「第三審法律審」方向修法可減輕人民訟累。

立法委員陳以信認為，現在是不是推動的時間，要三思而後行，依目前最高法院撤銷、廢棄發回二審判決比例仍有一、二成，若未來上訴三審成許可制，實質上變成二級二審。陳建議，刑事訴訟上，違法性程度高的應可以上訴第三審。

立委楊瓊瓔表示，金字塔的目的是對的，但一審要詳實，法官的員額要提升；對於強制律師代理制度，人民應有獨立應訴的權利。

最高法院法官黃麟倫認為，為何一直達不到金字塔的理想？原因是最高法院的收案無法合理化，必須調人到最高法院，反而使下級審人力被掏空，成惡性循環。黃認為，民眾要的是真正有效的救濟，而不是「程序」，最高院多達七、八成的案件都是上訴駁回，多是尊重事實審的認定。外界要監督司法院的是，有經驗的法官回到事實審，才能達到堅實的事實審，而不是讓案件都累積到最高法院去。

政大法律系教授詹鎮榮對行政訴訟改革提出意見，認為「數位開庭」、「巡迴法院」雖符合潮流，但是否能貫徹「公開法庭（旁聽）」意旨，值得注意。

律師林俊宏認為金字塔的目標沒有錯，但若當事實審還不夠堅實，卻要限縮上訴，有疑義。林認為堅實的事實審應該要有實質有效的辯護、合理檢驗證據的機會、公平出證的機會、有疑證據的合理排除、再審法制的有效運作5面向。林認為限制上訴審確實可以快速建構出金字塔的外觀，但這樣的外觀卻是來自於犧牲人民權利所成就。

民間司改會董事長林永頌質疑，三審對二審的判決發回達三成，事實審堅強嗎？一審通常是一個法官，那二審不能再提出先事實、新證據合理嗎？不要造成冤錯案，讓人民覺得司法改革沒有用。

司改國是會議委員黃旭田說，如果人民不上訴，就代表司法品質很好，但從現況來看，並非如此。黃說，一審的法官素質是否提高、裁判品質是否提升，嚴重影響金字塔制的推行，如何讓一審的法官有經驗？除了合議之外沒有別的方法，受審判的人民受不準確裁判的比例就升高了。而強制律師代理，也要強化律師懲戒制度。

台灣高等法院法官廖建瑜說，刑事部分改革後其實是「馬雅金字塔」而非那麼「尖端」的埃及金字塔，目前的案件是「圓筒狀」的上升，案件量無法減少。廖認為，追求司法效能，一方面要追求公正的制度、一方面追求效率，明年就要實施國民法官制度，若國家有兩套制度，不平等將顯現。

高雄大學政治法律學系教授廖義銘，法院的三級三審制度，是因為民眾有上訴的欲求，倒不是事實審堅不堅實，他不贊成貿然實施金字塔訴訟制度。廖說，法院的審級制度應有效制衡，也可讓三審來認定事實，是不是需要金字塔？恐得好好思考。他認為，民眾想上訴就會上訴，不會管一審審判品質是否已經夠好。