澎湖西嶼鄉長許月里涉工程弊案遭聲押 夫婿5萬元交保

澎湖縣西嶼鄉公所爆發工程採購弊案，法務部廉政署南部地區調查組組專案小組調查一年多，昨天收網同步搜索鄉公所、工程行及鄉長住所等21處地點，並將鄉長許月里等12人帶回偵訊。檢方今早表示，西嶼鄉長許月里及陳姓承辦人聲請羈押，許月里先生則以5萬元交保候傳。

法務部廉政署南部地區調查組接獲情資，西嶼鄉多件工程疑有舞弊，報請澎湖地檢署檢察官陳建佑指揮偵辦，專案小組耗時1年追查，向法院聲請搜索票獲准，昨天上午同步搜索西嶼鄉公所及鄉長許月里住家等21處，帶回許等12人及5名證人訊問。

澎湖地檢署指出，鄉長許月里與陳姓承辦涉犯貪污治罪條例之收受賄賂、刑法洩密等罪犯嫌重大，因有勾串、滅證、逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見；另有陳姓、葉姓、許姓、李姓等5名廠商涉嫌借牌圍標，另有許月里的配偶劉姓男子涉嫌洗錢防制法，無羈押必要，5萬元交保候傳。