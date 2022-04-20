闖紅燈就被上銬逮捕？加國男口出「stupid」逆轉判無罪

加拿大籍東姓男子闖紅燈被廖姓警員攔查，他口出「idiot」、「 stupid」一審被依侮辱公務員判拘役20日，東上訴主張是覺得莫名遭上銬很荒謬，二審合議庭勘驗密錄器，未發現東有攻擊無從認定符合現行犯，也沒錄到廖員有權利告知，難認警方是依法執行職務，撤銷改判東無罪，可上訴。

檢方查，東男（58歲）2021年6月30日下午在潭子區大富路、大豐一路口騎機車闖紅燈，經大雅分局廖姓警員攔查取締，但東不滿被開單竟當場辱罵「You idiot」、「Are you stupid」，經現場黃姓路人目睹，偵結依妨害公務罪嫌將東向法院聲請簡易判決處刑。

台中地院一審認為，東不服取締就以言詞侮辱警察，藐視國家公務員、侵害警員執法嚴正性，且犯後矢口否認等，依妨害公務侮辱公務員罪判他拘役20日。

東不服上訴，堅決否認有侮辱公務員，辯稱沒有衝撞警察，當時遭逮捕，但警方沒有告知他「為何被逮」，他是因被上銬才講這些話，他是認為員警覺得他會逃走的概念是很荒謬、很愚蠢的，並非講警察愚蠢，也控訴警察傷害他、毀損他東西。

台中地院二審合議庭勘驗警方密錄器，發現東已遭上銬，並不斷用英文理論，他的墨鏡、手環掉在地上壞掉，並質疑「你們這些人到底怎麼回事？」還向廖員說「你無權這樣虐待我」，廖則一再要求他「回去做筆錄」、「10分鐘就好」。

後來因廖拉東的手臂制止他離開，東繼續用英文說「我不會走，你這個白痴」、「你是笨蛋嗎？」最後被依妨害公務送辦；合議庭指出，影片一開始東就遭上銬，並沒錄到東以肢體衝撞警察，難認東符合現行犯要件，也不能確定廖是否有依法為權利告知後才逮捕他。

而現場路人證稱有目擊東男罵警察髒話、出手攻擊，但和勘驗密錄器結果不符，而警方開單也僅能證明東闖紅燈，也無法以此認定有上銬逮捕東的必要、廖員上銬逮捕行為是否合法，等同無從認定員警是「依法執行職務」。