參與國民法官模擬 上班族群占38.83%

司法院指出，國民法官制度將於明年元旦施行，依全國地方法院辦理55場的模擬法庭統計，國民法官職業別分布以「上班族及受僱者」占38.83%最多。

司法院昨天召開例行記者會，公布「國民法官群像-第一輪次實務模擬法庭統計」專題報告。

報告指出，國民法官遍及各種職業與年齡層，統計模擬法庭國民法官、備位國民法官的職業別分布，最多仍為「上班族及受僱者」，約占38.83%，其後依序為「自由業及專技人員」12.5%、「退休/無業/帶業」11.62%、「軍公教」9.65%、「自營作業者」8.55%、「家管」6.36%。

至於年齡別分布情形，最多為40至49歲，其後依序為30至39歲、50至59歲的族群，共占全部參與者的65%。

可見參與者遍及各種職業、年齡層，多為具一定社會閱歷的青壯年族群，且以上班族為最多，如在制度實施後維持相同趨勢，當可實現國民法官制度多元參與、普遍參與的理念。

司法院刑事廳廳長彭幸鳴表示，第一輪次模擬法庭，除其中5場邀請特定團體或人士體驗外，另50場都是由各地方政府就轄區居民，以隨機抽選方式先造具初選名冊，再由法院從其中層層抽選、選任出參與審判的國民法官及備位國民法官。

國民法官新制，第一階段審理與死亡有關的故意犯案件，預估案量為300件，依照比例，將請各縣市政府提供符合資格約12萬人的備選名冊，年底前由各地院逐一通知，讓民眾有心理準備。

國民法官制度由6名國民與3名職業法官共組合議庭，民國112年上路，第一階段審理與死亡有關的案件，例如殺人、傷害致死等，但僅限於故意犯，未納入過失犯；第二階段則於115年施行，加審10年以上的重案。