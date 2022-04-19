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被記過退學男酒後錯怪老師 持鋸恐嚇強盜遭判3年10月

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣張姓男子去年10月底酒後騎機車外出，錯認陳姓高職老師曾記他兩支大過「害」他退學，不但不接受陳師任何解釋，還拿出鋸子恐嚇和脅迫陳師交出身上4500元又去領款2萬元給他才揚長而去。警方據報移送偵辦，彰化地方法院審結，依公共危險罪嫌、攜帶凶器強盜罪嫌判決張男4個月、3年10個月有期徒刑。

判決書指出，張男去年10月31日清晨2點多到音樂餐廳喝酒，酒後騎重型機車上路，4點半在員林市區認出騎機車經過的陳姓男子是員林某國立高工教師，立刻攔車質問「你是不是叫陳○○？你記我兩支大過，害我退學沒畢業證書。…我叫ΧΧ，之前就讀高工○○科。」陳師再三解釋「從未記學生大過、使學生退學，星期一可到學校查資料，如果是我，我願意下跪、賠錢。」

為了取信張男，陳師當場Line學校主任，請主任證實不是陳師做出記過退學的處分。張男聽完仍糾纏不休，從機車置物箱拿出鋸子衝向陳師，揮舞鋸子作勢攻擊，恐嚇如不賠償將予以殺害，陳師只好掏出包皮交付4000元，張男看到皮包裡還有500元和提款卡，脅迫陳師拿出500元並就近到ATM提款。

陳師提款2萬元，張男拿到後喝令繼續提款，當陳師插入提款卡，張男一把推開，自行提領2萬元，總共取財4萬4500元才甘願放過陳師，逕自騎車離去。陳師驚甫未定，趕快報警，警方據報趕到逮捕還在附近的張男，當場測得酒精濃度值0.48毫克。

彰化地方法院法官審酌張男雖然不是事前預謀，也沒對被害人施以強暴行為，事後坦承犯行，已與被害人和解，強盜金錢均已返還被害人，但考量飲酒後仍騎機車上路，實屬不該，又持鋸強盜他人財物，造成被害人人身安全莫大威脅，對社會治安存有重大危害等情節，依觸犯公共危險罪判處4個月有期徒刑，得易科罰金，攜帶凶器強盜罪判處3年10個月有期徒刑。

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張姓男子酒後錯認對他記過處分而退學的老師，拿鋸子脅迫對方賠償，被彰化地方法院判處有期徒刑4個月得易科罰金，攜帶凶器強盜罪判處3年10個月有期徒刑。記者簡慧珍／攝影
張姓男子酒後錯認對他記過處分而退學的老師，拿鋸子脅迫對方賠償，被彰化地方法院判處有期徒刑4個月得易科罰金，攜帶凶器強盜罪判處3年10個月有期徒刑。記者簡慧珍／攝影

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