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中山高外線連切中線、內線收2張紅單 法官判撤銷1張理由曝光

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

楊姓男子開車行駛中山高從外線車道開進中線、內線車道時，被人檢舉未全程使用方向燈，收到2張3000元罰單。楊指有打方向燈，只是沒全程使用，且不服遭連續舉發，訴請撤銷處分。基隆地院勘驗檢舉光碟，認定他2次違規，但在1分鐘內、相距300公尺內不應連續舉發，判決撤銷1張罰單。全案可上訴。

判決指出，楊男年1月17日上午開車行經中山高台南市永康路段，11點15分左右在北向指標319.2公里、318.9公里處，因未依規定變換車道完成時全程使用方向燈，被人檢具影像檢舉。警政署國道公路警察局第4公路警察大隊舉發楊男違規，公路總局台北市區監理所依道路交通管理處罰條例，2案各處楊男3000元罰鍰，並各記違規點數1點。

楊男不服兩案處分，提起行政訴訟，主張當時因為行車需要，才會在相差20秒、相距300公尺2次變換車道，並均有使用方向燈，僅未全程使用，卻遭舉發機關連續舉發。依道路交通管理處罰條例第85條之1第2項第1款規定，兩案應屬一行為，不符連續舉發規定，聲明原處分撤銷。

台北市區監理所答辯，楊男駕車先自外側車道變換至中線車道，再變換至內側車道，上開過程未「全程」使用方向燈，且非屬持續性行為，舉發2案並無違誤。

法院勘驗違規採證光碟內容，看到楊男2次變換車道均未全程使用方向燈，違規屬實，且檢舉影像得採為證據使用。

法院指出，楊男在1分鐘內、相距300公尺內2次變換車道，因未經過任何路口，也非在隧道內，應適用道路交通管理處罰條例第85條之1第2項第1款規定，不得連續舉發。楊男訴請撤銷第2案處分，應屬有據，第1案處分則無不法，訴請撤銷駁回。

楊男開車行駛中山高台南永康路段，被人檢舉相隔300公尺兩度變換車道未全程使用方向燈，收到2張3000元罰單。圖／翻攝自GoogleMap
楊男開車行駛中山高台南永康路段，被人檢舉相隔300公尺兩度變換車道未全程使用方向燈，收到2張3000元罰單。圖／翻攝自GoogleMap

車道 警察 國道

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