國安私菸算不算貪汙漏稅物品？律師認為有必要法律鑑定

國安特勤2019年利用蔡英文總統出訪機會團購近萬條私菸闖關，官邸侍衛室前少校軍官吳宗憲、張恒嘉一審依以公用運輸工具裝載漏稅物品罪重10年4月、10年2月徒刑；吳、張上訴，台灣高等法院今開庭，針對是否法律鑑定貪汙漏稅物品的定義，檢辯雙方表示意見，待合議庭評議後決定。

法官問及貪汙治罪條例中未明確規範漏稅物品，而私菸是否屬於貪汙漏稅物，詢問檢辯雙方有無送法律鑑定的必要性；吳宗憲委任律師王振志表示，沒有必要鑑定，因依營業稅法，保稅區以外的地方為課稅區，本案是華航將菸品從保稅倉庫領出，課稅義務主體為華航公司，吳宗憲並沒有參與此行為。

但同樣身為吳宗憲委任律師的尤伯祥、林俊宏則認為有必要法律鑑定，因一審判決認為菸品是漏稅物品，且漏稅主體是吳宗憲，可能已牽涉到刑事法院、行政法院見解不同，故有必要鑑定。

張恒嘉委任律師游儒倡表示，本案爭執點不僅在於私菸是否為漏稅物品，也包含免稅菸品是否適用報驗稅放辦法、課稅十點、納稅義務人是誰等，若合議庭認為有必要鑑定，希望能納入其他爭點事項。

檢察官尊重辯護人聲請法律鑑定和相關爭點及範圍，會待鑑定後再表示意見；法官諭知辯護人應在1個月內陳報鑑定爭點事項，待合議庭評議後再決定是否要法律鑑定。

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