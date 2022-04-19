名下財產招致女兒不幸？婦人迷信捐廟方百萬元追不回

桃園一名林姓婦人迷信宗教，因乩童說名下有財產會招致女兒不幸，於是把百萬存款交給女兒保管，另捐了1百多萬元給廟方，但她事後反悔，控女兒擅用存款，稱廟方是以神明名義脅迫捐款且不當囚禁情事，打侵權官司想追回錢財；桃園地院審理後，認為捐款奉獻部分屬個人信仰所為，最後僅判林女得歸還林婦109萬4千元。全案可上訴。

林婦指出，自己因韓姓、卓姓夫婦鼓吹，2017年開始到桃園某宮廟參拜，期間韓男假藉濟公降乩要求坦承有無婚前性行為或墮胎情事，在坦承年輕時曾有婚外情並育有一女後，對方就已罪業深重須要淨化，要求她名下不得有任何產並與外界斷絕聯絡。她護女心切，於是陸續將錢交給女兒保管及捐款奉獻，怎料有異。

林婦表示，她的存款原有168萬餘元，被女兒擅自挪用了59萬元，其中有一部分是拿去當女婿的結婚聘金。廟方也多次以神明及冤親債主名義要求她捐香油錢110萬元，並以消災解厄名義對她施暴，還逼迫她穿居士服、剃光頭及限制人身自由，直到2018年打電話向其他家人求教才解脫。

林婦興訟要求女兒、廟方歸還存款及香油錢，另控韓姓夫婦及3名廟方人員對她施暴應賠償100萬元精神撫慰金，但其女辯稱存款均依林婦指示存提轉匯，並無侵占，而韓姓夫婦及廟方則主張林婦是自願捐款，剃光頭和穿居士服也是其個人行為，與廟方無關。

法院調查，林女雖稱存款是林婦自己保管，但她曾向外人表示「還有59萬在我的保險箱裡。我沒有讓她（指林婦）知道，我後面還不是用我賺的錢去養她」等語，認定其確實有擅自挪用情形，扣除已返還的錢財，尚須返還109萬4千元。