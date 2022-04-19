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高雄婦人違規騎人行道釀傷 提國賠求償11萬遭法官打臉
高雄人行道騎車亂象頻傳，吳姓婦人將機車騎上人行道，被行道樹的圍籬支架刮傷左腳，導致蜂窩性組織炎，她反怪高雄市政府未盡到管理責人，提國賠求償11萬3890元，但法官審理後，認為是吳婦違規騎上人行道在先，又沒注意到圍籬支架才被劃傷，判市府免賠。
上月一名波蘭籍記者在推特發文，諷刺高雄人行道騎機車的亂象，引起高雄市長陳其邁震怒，要求警方嚴格執法，警方近1個月就送出逾萬張罰單，凸顯機車騎上人行道問題的嚴重性。
吳姓婦人去年4月15日上午8時許，將機車騎上建國二路的人行道上，準備沿斜坡騎下人行道進入建國路時，卻不小心被行道樹的綠籬支架刮到左腳，導致她左腳有2公分開放性傷口，併發蜂窩性組織炎，休息2個月才康復。
吳婦不滿，認為是高雄市政府未善盡管理責任，讓綠籬支架突出植栽，害她騎車經過時左腳受傷，包含醫療費、交通費、2個月工作損失及精神慰撫金等，提國賠向市府求償11萬3890元。
高雄地方法院審理時，市府反駁稱支架明明就設在植栽帶內，是吳婦違規在先，將機車騎上人行道，又沒注意路況才受傷，而且求償金額連漱口水、金桔檸檬、背心袋等與醫療無關的物品都算進去，不應該要求市府賠償。
法官檢視吳婦受傷路段的圍籬照片，發現圍籬內的4支支架雖然倒下，但僅有兩支有稍微突出於植栽帶，造成吳婦受傷的兩支支架，並未突出於植栽帶，且高雄市政府於事故前後，都有針對植栽定期修剪、養護，因此認定市府並無管理上缺失。
法官認為，事發地點空間寬敞，縱使支架倒下，吳婦也可以避開支架前進，更何況吳婦自己違規行駛在人行道上，因此受傷不排除是她左轉時未注意路面狀況所致，判高雄市政府免賠。可上訴。
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