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吃涮涮鍋疑因生蛋飯致敗血症 傳產副總獲賠18萬確定

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化紙品公司許姓副總前年到台中西屯鍋物店，疑因食用含生蛋的打拋豬飯，引發敗血症，二審判賠18萬確定。記者陳宏睿／攝影
彰化紙品公司許姓副總前年到台中西屯鍋物店，疑因食用含生蛋的打拋豬飯，引發敗血症，二審判賠18萬確定。記者陳宏睿／攝影

紙品公司許姓副總前年與女友到台中西屯涮涮鍋店用餐，食用海鮮、生蛋打拋豬飯，有腹瀉狀況，就醫發現敗血症、大腸炎，許食材不潔、調理不衛生釀禍，求償83萬元，一審判業者需賠28萬元，上訴二審仍認定，業者無法提供證據，證明食材、烹調過程符合規定，判賠18萬餘元，全案確定。

判決指出，紙品公司許姓副總在前年9月1日與女性友人前往西屯區一家知名涮涮鍋店用餐，期間食用海鮮鍋物、含生蛋的月見打拋豬飯後，有腹瀉、腹痛狀況，隔天未見好轉，前往澄清醫院中港分院治療，期間因敗血症一度住進加護病房，住院4天後才脫離險境，許以醫生有提到，可能是生蛋惹禍，因此向業者提出83萬餘元的賠償金。

業者辯稱，許的症狀是否是因食材而起，需負舉證責任，許在店內用完餐至前往醫院就醫，已事隔30小時，其間是否食用其他食物導致症狀不明，另外員工在料理食材時，全程都有配戴手套，而且許點的「Prime翼板牛肉」、「月見打拋飯」、「A5日本和牛板腱」等等食材皆通過審核，符合食品安全衛生科技及專業水準可合理期待的安全性。

一審認定，業者雖有提出當天工作區的監視器翻拍相片，但僅依相片，無法證明製作過程衛生，另外照片中明顯有員工未戴手套，與業者辯詞不符，另外食材僅有輸入許可通知，但無當天食材、蔬果農藥殘留的檢驗報告，業者也以錄影檔沒有留存，沒有提供當天工作區製作生蛋打拋豬販的過程，認定業者無法證明食材有符合科技、專業水準合理期待的安全性。

一審認定，業者需賠28萬餘元，其中25萬為精神撫慰金，雙方上訴二審。

二審也採一審認定，認為業者沒有提供相關證據，證明食材製作安全無虞，而且許在餐廳食用後數小時就到醫院就醫，非業者所辯的，事隔30小時，仍認定業者無證據證明提供的食材、製作方式衛生安全，認定業者需付賠償責任，不過精神撫慰金從一審判賠25萬，降為判賠15萬，全案業者需賠許撫慰金、醫藥費、不能工作損失，總計18萬餘元，全案確定。

彰化紙品公司許姓副總前年到台中西屯鍋物店用餐後，引發敗血症，住院4天，台中高分院判業者需賠18萬餘元，全案確定。圖／本報資料照
彰化紙品公司許姓副總前年到台中西屯鍋物店用餐後，引發敗血症，住院4天，台中高分院判業者需賠18萬餘元，全案確定。圖／本報資料照

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