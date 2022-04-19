參與國民法官模擬最大族群曝光 上班族占38.83%

國民法官制度明年上路，司法院今發表「國民法官群像-第一輪次實務模擬法庭統計」專題報告，公布自前年9月至去年11月於全國22所地方法院辦理第一輪次、55場的模擬法庭情形，其中國民法官職業別分布以「上班族及受僱者」占38.83%最多。

檢、辯「不附理由」各聲請排除183名，現無法了解檢察官、律師是否會排除特定職業或性別。

司法院刑事廳廳長彭幸鳴表示，第一輪次模擬法庭，除其中5場邀請特定團體或人士體驗外，另50場都是由各地方政府就轄區居民，以隨機抽選方式先造具初選名冊，再由法院從其中層層抽選、選任出參與審判的國民法官及備位國民法官。

從各法院統計，經地方政府隨機抽選列入初選名冊的備選國民法官計10萬2343人，共來自363個鄉鎮市區，在台灣及外島共368個鄉鎮市區中，覆蓋率達98.64%，只有宜蘭縣南澳鄉、屏東縣泰武鄉、春日鄉、三地門鄉、台東縣金峰鄉還沒有無設籍者被抽出。

從國民法官男女比例來看，隨機抽選出國民法官、備位國民法官，共計471人參與審判，其中男性232人、女性239人，性別比例，均與我國總人口的性別比例相當（總人口數性別男女比為1：1.02）。

而國人最關切那些人會參與國民法官制審理？司法院統計，最多仍為「上班族及受僱者」，約佔38.83％，之後依序為「自由業及專技人員」12.5%、「退休/無業/帶業」11.62％、「軍公教」9.65%、「自營作業者」8.55%、「家管」6.36%、「其他」5.92％、「兼職工作者」2.63%、「企業家」1.72%、「學生」0.88%。

外界也疑慮會參加國民法官審理的，是否待業、女性、老人居多？而報告指出最多的是40至49歲，接著為30至39歲、50至59歲的族群，共占全部參與者65%。

彭幸鳴認為參與者遍及各職業、年齡層，且多為具一定社會閱歷的青壯年族群、以上班族為最多，如在制度實施後維持相同趨勢，應可實現國民法官制度多元參與、普遍參與的目的。

新聞及法治宣導處長張永宏表示，模擬時雖有428人聲請拒絕參與審判，但未來國民法官制上路時，若無正當理由，不允許拒絕參與審判；以日本裁判員制度來看，也曾遭遇大家都辭任的困境，但許多人真的參與後，欣慰「能來太好了」。

至於檢察官、律師是否會拒卻特定職業、特殊案件拒卻特定性別，張表示因法律容許「不說明為什麼」，在檢、辯心中使否有共通因素目前無資料可稽。