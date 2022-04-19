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美河巿弊案判10年 北市捷運局前處長報到發監執行

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

美河市弊案，高院更一審認定北市捷運局前處長高嘉濃、前課長王銘藏造成北市府5億900萬多元權值損失，依貪汙圖利等罪判高男10年、王男4年徒刑。最高法院駁回上訴定讞。高嘉濃今已向台北地檢署執行科報到發監執行。王銘藏則囑託新北地檢署執行。

台北市政府與日勝生公司於2006年間聯合開發美河市建案（北捷新店機廠聯合開發案）。檢方認定時任捷運工程局聯合開發處長高嘉濃、課長王銘藏圖利日勝生公司，依貪汙圖利罪及刑法偽造文書等罪起訴。

台北地方法院一審判處高嘉濃10年徒刑、褫奪公權6年；王銘藏4年徒刑、褫奪公權2年；台灣高等法院二審改依偽造文書罪判高男4年、王男2年及緩刑5年。最高法院撤銷二審判決，發回由台灣高等法院更一審審理。

高院更一審認定，2人為使日勝生公司獲取不法利益，濫用權限，導致北市府及全體市民受有5億900萬586元分配權值損失，並使日勝生公司獲取同額權值的不法利益。

更一審審酌，高嘉濃犯後否認犯行，毫無悔意；王銘藏坦承犯行，並供出全部犯罪情節，依法可獲減刑，依貪汙治罪條例圖利等罪判高男10年徒刑，褫奪公權6年，王男4年，褫奪公權2年。最高法院駁回上訴。全案定讞。

新北市新店中央路一帶，有許多知名社區，內有小碧潭捷運站、北二高、環河快速道路，交通相當便利，圖為美河市。記者潘俊宏／攝影 陳添祿
新北市新店中央路一帶，有許多知名社區，內有小碧潭捷運站、北二高、環河快速道路，交通相當便利，圖為美河市。記者潘俊宏／攝影 陳添祿

北市 日勝生 貪汙

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