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「我放不下」她與前任藕斷絲連 他受刺激違反意願硬上
黃姓男子與女網友發生性關係成為情侶，不滿她與前任男友藕斷絲連，吃「回頭草」，誘逼她到住處性侵。黃認罪，獲女方原諒，台北地方法院審理，依強制性交罪判黃有期徒刑2年，緩刑5年，接受法治教育4場次。可上訴。
20202年4月，黃透過「愛派」網路交友軟體聊天認識被害人，因對方與前男友藕斷絲連，不願與黃再交往，黃5月2日求見遭拒，直接前往她住處樓下等候，逼稱如不見面將與她的家人聊天，藉口要帶她回租屋處拿筆電充電器。
被害人不願家人受牽連，到黃的租處，先用筆電工作，再與黃溝通感情，稱「我放不下前男友」，黃受到刺激，力勸她與前男友斷絕聯絡、封鎖前男友聊天紀錄，甚至表示可以幫「處理」她的前男友。
同日中午12時許，被害人上班診所的老闆傳訊息要求她查資料，黃趁她查資料時，挾身形、氣力的優勢，不顧對方聲稱下體已受感染，強制性交得逞，後來被害人由診所人員陪同向松山警分局報案。
法院審理，法官考量黃與被害人達成調解、履行完畢，依法減刑；判決說，黃犯後有悔意，獲女方同意給緩刑機會，宣告黃緩刑5年，但為避免黃心存僥倖，命他判決確定起1年內接受4場次法治教育課程，以導正觀念。
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